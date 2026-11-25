フランクフルトのエブヌタリブがドルトムントへの移籍を望む一方、チームはシウバとギラシの連携を重視。ギラシの契約延長は不透明であり、ストライカー補強が焦点となる。

その背景には、エブヌタリブがフランクフルトで完全には満足していないこともあるかもしれない。 『Sport Bild』によれば、本人は十分に評価されていないと感じているという。 ヨナタン・ブルカルトと同じく現在10試合で6得点1アシストを記録しながら、チーム内のストライカーの序列ではブルカルトより下に置かれ、公式戦4試合で先発から外れたことに納得がいっていないようだ。

エブヌタリブが実際に近いうちの移籍を望むなら、ユヴェントスやトッテナムも関心を寄せているものの、ブンデスリーガ残留を強く望んでいるという。 ドルトムントに加え、バイエルン・ミュンヘンも身長1メートル91のFWを獲得候補に挙げているとされる。 ハリー・ケインの離脱と控え選手の不足を考えれば、バイエルンは今冬にも動く可能性がある。 ただ、ドルトムントはブックと選手の親密な関係を生かし、優位に立てるかもしれない。

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ブックは、レギオナルリーガのFCギーセンで埋もれていたエブヌタリブを、移籍金1万5000ユーロで2部のSVエルフェアスベルクに迎え入れた。 そこで23歳のFWは瞬く間にリーグ屈指のストライカーとなり、2026年1月に移籍金800万ユーロでフランクフルトへ移籍。 ユルゲン・クロップの下でドイツ代表選手となった。 自身のキャリアを救ってくれた人物と考えるブックについて、エブヌタリブは「彼は僕のキャリアにおいて非常に大きな役割を果たした」と語っている。

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初めてドイツ代表に招集された後、すぐにブックに連絡して感謝を伝えたという。 一方、『Sport Bild』によれば、フランクフルトは移籍金3000万～4000万ユーロでエブヌタリブの放出に応じるという。 ただ、ドルトムントにとっては、さらにストライカーを獲得する必要があるのかという疑問も残る。 ファビオ・シウバとセルー・ギラシのコンビは今季、十分に機能している。2人で計14得点を挙げており、ニコ・コヴァチ監督が同時に起用する際には、互いによく理解し合えていると繰り返し強調している。

ギラシの契約は2028年まで。30歳のFWは昨夏すでに退団を考えており、最近もその考えを隠していない。 契約延長に向けた話し合いは今後数週間で始まる見込みで、ギニア代表FWが再びドルトムントとの契約を延長する意思があるかが焦点となる。 延長しなければ、契約満了が近づくことを踏まえ、夏に両者は別々の道を歩む可能性が高い。 その時までには、ドルトムントにストライカーの補強が急務となる。