エフ・コードとROBOT PAYMENT、業務提携を開始

LINE通知メッセージ機能をサブスクリプションサービス「サブスクペイProfessional」に統合し、顧客体験向上とエンゲージメント強化を促進

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、 顧客管理 ・ 自動決済 サービス「サブスクペイ」を提供する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清久 健也、証券コード：4374、以下「ROBOT

PAYMENT社」）と、このたび業務提携を開始したことをお知らせいたします。\サブスクリプションビジネス市場は年々成長を続けており、企業が競争優位性を維持するためには、効率的な決済管理と高度な顧客体験（UX）の提供が欠かせません。本提携では、「サブスクペイProfessional」の顧客管理機能に、当社が提供するLINE拡張ツール「hachidori」のLINE通知メッセージ機能を連携させることで、顧客との接点を拡大・強化し、企業とそのエンドユーザー双方に新たな価値を提供いたします。\具体的には、サブスクリプションサービスに申し込んだユーザーに対し、申し込み完了通知やリマインド通知をLINEメッセージで送信することが可能となります。この機能は、LINE友だち登録がなくともメッセージを届けることができるため、重要な通知を確実にユーザーへ伝達し、UXを向上させます。通知メッセージを契機に、ユーザーが企業のLINE公式アカウントを友だち追加することで、継続的なコミュニケーションの構築が可能となります。これにより、企業はエンドユーザーとの関係性を強化し、ロイヤルティを向上させることが期待できます





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