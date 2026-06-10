エバートンに約4000万ポンドの賠償を命じる判決

エバートンは2021-22シーズンの「収益性・持続可能性規則（PSR）」違反でバーンリーに約4000万ポンドの賠償を命じられた。この判決は、イングランドサッカー界の財務規則違反の取り扱い方に影響を与える可能性がある。

エバートン は2021-22シーズンの「収益性・持続可能性規則（ PSR ）」違反で バーンリー に約4000万ポンドの賠償を命じられた。 この判決は、イングランドサッカー界の 財務規則 違反の取り扱い方に影響を与える可能性がある。

この紛争は、バーンリーがチャンピオンシップへ降格した2021-22シーズン中にエバートンがPSR（プレミアリーグの財政規則）に違反したことが発端。 エバートンは当初勝ち点10の減点処分を受けたが、控訴で6点に軽減された。 これに対しバーンリーは、制裁のタイミングがトップリーグからの降格に直結したと主張していた。 法律専門家によると、バーンリーの勝訴は「機会の喪失」という原則に基づく。

主張では、2021-22シーズン中にエバートンが勝ち点剥奪を受けていれば、降格したのはバーンリーではなくエバートンだった。 プレミアリーグからの降格で、ランカシャーを本拠地とするバーンリーの収入は大きな打撃を受けた。 訴訟ではキング・アンド・スポルディング法律事務所が代理人を務めた。 当初バーンリーは5,000万ポンド超の賠償を請求していたが、今回認められた4,000万ポンドでもエバートンには大きな負担だ。

エバートンの代理人ピンセント・メイソンズは控訴する方針で、今年度末までに審理が開かれる可能性がある。 この判決は、プレミアリーグ各クラブ経営陣に衝撃を与える重要な先例となる。 これまで財務規定違反には勝ち点減や罰金が主流だった。 しかし今回、順位下落や残留失敗による「損失」についてクラブが直接賠償を請求できる道が開けた。

エバートンは水曜午後の声明で「独立懲戒委員会の決定に驚きと憤りを感じている」と述べ、この裁定が危険だと警告した。 「当クラブの証拠は明確であり、上訴で覆されると確信している」と結んだ





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