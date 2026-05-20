エネムのサッカー人生を振り返る

エネムは公式戦16試合で6得点2アシストをマークし、セルビア移籍は最高の決断だったと語る。ガンゼンホーフではいつも教会の広場で友達とボールを追いました。CTO’70でサッカーを始め、さらに上を目指しAFCへ。そこから全てが加速しました。

セルビア移籍 は最高の決断だったと語るエネムは公式戦16試合で6得点2アシストをマーク。 ガンゼンホーフ ではいつも教会の広場で友達とボールを追いました。 CTO’70 で サッカー を始め、さらに上を目指し AFC へ。

そこから全てが加速しました。 アヤックスは特別で、アムステルダム生まれの私には夢が叶ったようなもの。 練習場『デ・トゥークスト』は自宅から5分と便利でした。 アヤックスでプレーするプレッシャーはむしろ心地よく、トーナメントでは常に勝利が期待され、その期待に応えるのが好きでした。 6年間ユースでプレーし、2003年入団組のキアン、デヴァイン・レンシュ、ユーリ・バアス、ユーリ・レゲール、ギブソン・ヤー、ナシ・ウヌヴァルと過ごした。

一番上手かったのはナシ。 彼には試合を決める力があった。 膝の故障で重要な2年間を棒に振った。2022年にはトップチームのプレシーズンに参加したが、契約のない選手の中で私だけ『ヨング・アヤックス』に残るように言われた。 信頼されているとは思えなかった。 2022年夏、エネムはヴェネツィアと複数年契約を結んだ。

このクラブは私を最も信頼してくれた。 セリエBに降格したばかりで、若手を起用し攻撃的なサッカーを取り戻そうとしていた。 私にとって大きな転機だった。 2回目の練習で3か月ケガをし、さらに追い打ちがかかった。 結局、ヴェネツィアでデビューしたものの、シーズン後半はセリエCのヴィス・ペザロへ移ることになった。

自分の意見は通じなかった。 そこで不調が始まった。 レンタル移籍の選択肢を待っていたエネムは、オランダ帰国も検討。 しかし9月中旬、ヴェネツィアはキプロスのエトニコス・アクナへのレンタルを決めた





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