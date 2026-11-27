エヌ・デーソフトウェア、ほのぼのONE「施設運営マネジメント」を11月26日提供開始

エヌ・デー ソフトウェア 株式会社（本社：山形県南陽市、代表取締役社長：松山庸哉、以下「NDソフト」）は、介護現場の「計画・実行・記録・改善」をつなぎ、継続的な業務改善を支援する新シリーズ「ほのぼのONE」の提供を開始しました。 2026年11月16日に、ケアマネジメント業務を支援する「どこでもケアマネ」と、現場での 予定確認から記録までを支援する「Care Palette PRO」の提供を開始しました。11月26日には、 業務計画の作成と実績の可視化を支援する「施設運営マネジメント」を正式リリースしました。

「施設運営マネジメント」は、ケア計画を施設の日々の業務計画に反映し、現場の実績を業務改善に活用するWebブラウザ向けサービスです。 「どこでもケアマネ」で作成した日課計画・週間計画を取り込み、施設の業務計画（マスターライン）を作成できます。

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