【ニューヨーク＝木瀬武】米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）の復帰を巡り、同社の企

【ニューヨーク＝木瀬武】米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）の復帰を巡り、同社の企業統治のあり方に対して批判が強まっている。 取締役会がトランプ米大統領の働きかけを受け、わずか１１日でフアン氏の復帰を決めたためだ。

取締役会は判断を覆した理由を十分に説明しておらず、政治介入に屈したとの批判が広がっている。 エヌビディアの取締役会は２３日、中国のスパイと疑われる中国人女性との不倫問題などで１２日に事実上解任したばかりのフアン氏を一転して復帰させた。 フアン氏に対する独立調査は継続しており、調査結果が出る前に復帰を認める異例の判断となった。 英紙フィナンシャル・タイムズによると、シリコンバレーの有力経営者や投資家らが、ＡＩ業界をけん引してきたフアン氏を復帰させようとトランプ氏やバンス副大統領に協力を求めてロビー活動を展開。

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米政権がこれに応じ、取締役会にフアン氏の復帰を迫った形とみられている。 取締役会は本来、株主に代わって経営者を監督し、不正行為があれば責任を追及する立場にあり、株主に対しても判断に責任を負っている。 フアン氏は不倫問題に加えて国家安全保障に関わる疑惑も浮上しており、米デラウェア大のローレンス・カニンガム所長は「エヌビディアの取締役会がなぜ判断を急いだのか分からない」と話す。 政権の圧力で取締役会が判断を覆したとなれば、企業統治の根幹が揺らぎかねない。

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米ハーバード大のルシアン・ベブチャック教授は「政権の圧力に屈したことで取締役のフアン氏に対する監督力は弱まるだろう」と話しており、今後、フアン氏の経営判断に問題が生じても、取締役会が厳しい判断を下せるのか大きな疑問が残っている。 フアン氏は１９９３年の創業以来、３０年以上にわたり経営の主導権を握り、自らに権限を集中させてきた。 フアン氏は２４日の社員集会でも特定の後継者を決めることに否定的な考えを示したとされ、今回の復帰によってフアン氏への権力集中が一段と進む可能性もある。

エヌビディア株はフアン氏の復帰を受けて２３日には３割超の株価上昇となったが、２４日にはこうした懸念が広がり、株価は下落に転じている。 フアン氏や同社幹部は１２月１日から米議会による聴取を控えており、議会側はスパイ関与や不正輸出の疑惑について厳しく追及する構えだ。 フアン氏やエヌビディア幹部の説明によっては反発がさらに強まる恐れもある。