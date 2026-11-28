【11月28日 AFP】米半導体大手エヌビディア創業者のジェンスン・フアン氏が、辞任からわずか11日で最高経営責任者（CEO）に電撃復帰したとのニュースが伝わるや否や、ドナルド・トランプ米大統領は、フアン氏が顔から血を流しながら赤いブラジャーを掲げ、警護要員に囲まれて壇上から退避させられる様子を描いた人工知能（AI）生成画像を投稿した

【11月28日 AFP】米半導体大手エヌビディア創業者のジェンスン・フアン氏が、辞任からわずか11日で最高経営責任者（CEO）に電撃復帰したとのニュースが伝わるや否や、ドナルド・トランプ米大統領は、フアン氏が顔から血を流しながら赤いブラジャーを掲げ、警護要員に囲まれて壇上から退避させられる様子を描いた人工知能（AI）生成画像を投稿した。

この画像は、トランプ氏が2024年にペンシルベニア州バトラーで開かれた選挙集会で暗殺未遂事件に遭った際の実際の写真をパロディー化したもので、フアン氏もまた、自身を排除しようとする企てを切り抜けたことを示唆していた。 一方、ここ2週間ほど、多くの「テックブロ（IT・テクノロジー業界で働く、自信過剰で自己アピールが強く、やや傲慢な男性を指す俗称）」がこぞってフアン氏を擁護した。 世界一の大富豪イーロン・マスク氏もフアン氏の復帰を求める請願書に署名した大勢の一人だ。

Advertisement

アーリーステージ特化型ベンチャーキャピタル（VC）ファンド、クレオ・キャピタルのマネジングディレクター、サラ・クンスト氏はAFPに対し、「彼らは、特定の男性なら何をしても許されるという考えを擁護している」と述べ、問題の一因は「英雄崇拝」にあるのかもしれないと指摘した。 フアン氏は11月12日、共同創業して以来、30年以上にわたり率いてきたエヌビディアのCEOを辞任した。 複数の女性との不倫が相次いで発覚し、うち1人は中国国家安全省のスパイとして活動していたと疑われ、国家安全保障上の懸念が生じていた。