国民民主党の玉木雄一郎代表は24日の記者会見で、米半導体大手エヌビディアの最高経営責任者（CEO）にジェンスン・フアン氏が復帰したことを巡り、経済安全保障上の懸念を表明した。「単にCEOの問題というよりも、国家安全保障上の問題だ。特にシン…

国民民主党の玉木雄一郎代表は24日の記者会見で、米半導体大手エヌビディアの最高経営責任者（CEO）にジェンスン・フアン氏が復帰したことを巡り、経済安全保障上の懸念を表明した。

「単にCEOの問題というよりも、国家安全保障上の問題だ。 特にシンガポールを経由して高性能のチップなどが中国に渡っていないのかどうか、しっかりと確認する必要がある」と指摘した。 フアン氏は、中国当局の協力者と疑われたシンガポールのデータセンター企業「メガスピード」の元幹部の女性らとの不倫問題で11日付でCEOを辞任した。 メガスピードを巡っては、米国の輸出規制の対象となるエヌビディア製の先端半導体を中国に横流しした疑いが浮上している。

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同社は米国の輸出管理規制を順守していると説明している。 エヌビディアは23日、取締役会が全会一致でフアン氏の復帰を決めたと発表。 決定に至る過程で「米政府高官からの意見」が反映されたと明らかにした。 玉木氏は、日本を含め各国が中国への半導体輸出を規制している現状に触れ、「エヌビディアが例えば高性能GPU（画像処理半導体）をシンガポールの会社を経由して事実上、中国に渡しているということになると、それは続けられるのか。

続けられないとしたら当然売り上げが落ちるわけだから、今の株価は維持できるのか」と語った。 トランプ政権の働きかけによるフアン氏の復帰については「株価を支えるとか、トランプ政権としても世界の株価が下がるのを防いだという意味はあるのかもしれないが、根っこの問題は中国のエージェントかもしれない人との関係が取り沙汰されてきたことだ」と指摘した。 フアン氏の復帰を受け、23日のエヌビディア株は上昇した。

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玉木氏は、予測市場でフアン氏の復帰や株価の回復を事前に見込んだ動きがあった可能性に言及し、インサイダー取引の有無についても米当局による調査の必要性を指摘した。

「単にフアン氏が戻りました、株価が戻りましたでは済まない問題もある。 経済安全保障上の調査・チェックは、インサイダー取引の調査・チェックと同様にしっかりやられるべきだ」と強調した。 （奥原慎平）