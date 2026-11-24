Ross Kerber Echo Wang [ボストン／ニューヨーク ２４日 ロイター] - 米半導体大手エヌビディアの取締役会は、ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）の行動に関する調査が終わる

- 米半導体大手エヌビディアの取締役会は、ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）の行動に関する調査が終わる前に同氏を復帰させた。 この結果、自ら主張する独立性への信頼を損なったと投資家や企業統治の専門家が批判している。

「取締役会はフアン氏が戻ることはないとわれわれに断言していた。 それなのに何の説明もなく、法的責任などへの懸念が解消されたことも示さないまま方針を１８０度転換した」と批判した。

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「取締役会は独立していないことを自ら証明した。 独立性こそあらゆる取締役会に不可欠な資質だ」と述べた。 米運用会社ファンエックのヤン・ファンエックＣＥＯは「議会公聴会など、政府・議会でさらに手続きを踏むため、判断にはもっと時間がかかると予想していた。 だが政権はこれ以上悪い事実が出てこないことに賭けるつもりなのだろう」と述べた。

英レディング大学ヘンリー・ビジネス・スクールのナダ・カカバゼ教授は、声明には説明の足りない部分があると話した。

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「フアン氏が会社に何を伝えたかについて調査が続いているのに、『誠実さに納得した』というのは奇妙な言い回しだ。 取締役会は証拠がそろう前に結論を出している」と述べた。 取締役会は会社の裁量の余地の多くを手放したと指摘。

「取締役会の判断を国家に委ねることになる。 エヌビディアに輸出許可を出す政府が、今や同社のＣＥＯを事実上保証している。 これでは同社が政治に依存することになり、将来の政権が支持を撤回する可能性もある」と述べた。 エヌビディアのハーベイ・ジョーンズ取締役が会長に就いたのは今月に入ってからだ。

調査会社エクイラーによると、それまでエヌビディアは、Ｓ＆Ｐ５００種の構成企業で取締役会議長がいない２社のうちの１社だった。 企業統治の専門家はこうした体制に加え、在任期間の長い取締役が多いことから、取締役会は独立して行動できると示す必要があると以前から指摘していた。

モーニングスターの機関投資家インサイト担当ディレクターのリンジー・スチュワート氏は、フアン氏の復帰への安堵が広がる一方、「世界的に極めて重要なＡＩエコシステムの中心にあり、今や巨大企業となったエヌビディアで、適切な企業統治と主要リスクの監督を担うのに誰が最もふさわしいのか必ず疑問が出る」と述べた。 取締役会はこうした疑問に答えないままフアン氏を再任したと話した。 ハーバード大ロースクールのルシアン・ベブチャク教授は、名目上は会社の所有者であるエヌビディアの大株主から、取締役会が支持を取り付けた形跡はないと述べた。

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同氏はトランプ大統領が任命した規制当局者らが最近導入した政策により、大手運用会社が企業統治の問題に意見を述べにくくなっていると指摘した。 フアン氏が今後、国家安全保障上のリスクをもたらさないとしても、これまでの行動により、同氏と会社が多額の費用を伴う調査に巻き込まれる可能性はなおあるとの見方を示した。

「発表直後に株価が上昇したことで、取締役会は自らの判断が正しかったと受け止めているのだろう。 しかし以前の決定を覆したことには重大な疑問と懸念がある」と語った。