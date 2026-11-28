【ワシントン＝杉本康士】米ブルームバーグ通信は27日、米半導体大手エヌビディアの人工知能（AI）向け新型半導体「ブラックウェル」を搭載したサーバーが中国・上海のデータセンター（DC）に設置されたと報じた。

【ワシントン＝杉本康士】米ブルームバーグ通信は27日、米半導体大手エヌビディアの人工知能（AI）向け新型半導体「ブラックウェル」を搭載したサーバーが中国・上海のデータセンター（DC）に設置されたと報じた。

上海のDCを巡っては、エヌビディアの最高経営責任者（CEO）、ジェンスン・フアン氏の不倫相手のアリス・フアン氏が幹部を務めていた企業「メガスピード」が、投資家向けの説明でDCの完成予想図を示していた。 ブルームバーグによると、上海のDCにブラックウェルを設置したのは中国企業2社。 中国当局に提出された書類で判明した。 米当局の許可なしにブラックウェルを輸出するのは米国内法に抵触する。

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中国に設置されたことが判明したのは今回が初めて。 ブルームバーグによると、上海のDCにブラックウェルを設置した中国企業2社はメガスピードと関係があるものの、アリス氏やメガスピードが設置にかかわったかどうかは不明だという。 エヌビディアを巡っては、フアン氏が中国のスパイと疑われるアリス氏との不倫問題を受けてCEOを辞任したが、22日に復帰した。 アリス氏はシンガポールを拠点とするメガスピードの元幹部で、エヌビディアの内部情報や米政府の政策情報を中国に流出させていた疑いがある。