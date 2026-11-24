Eduardo Baptista Xiuyuan Ning [北京 ２４日 ロイター] - 米半導体大手エヌビディアの最高経営責任者（ＣＥＯ）にジェンスン・フアン氏が復帰したことは、米中間の技術連携を

フアン氏は、中国のスパイとされる中国人女性実業家アリス・フアン氏との関係を含む複数の不貞行為が明るみに出たことを受け、１１月１２日に辞任したものの、トランプ大統領の関与で、わずか１１日での異例の復帰となった。

米商務省は２３日、エヌビディア問題の渦中にあるシンガポールのクラウド企業メガスピード、同社とビジネス関係がある中国企業アリババのシンガポール子会社アペックス​・エンタープライズ・ソリューションズ （Apex Enterprise Solutions）を貿易ブラックリスト（輸出規制リスト）に追加した。 また、上院民主党のシューマー院内総務は２３日、民主党が来年１月に議会の主導権を握った際には、フアン氏やエヌビディアの他の幹部、そしてトランプ政権を調査すると表明した。 さらに、エヌビディア社内にも変化が見られる。

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同社は先週、中国への高性能人工知能（ＡＩ）半導体の出荷を停止​したと明らかにした。 同社はまた、輸出管理の順守状況や国家安全保障上のリスクを監督するため、独立取締役からなる委員会も設置した。 北京を拠点とするアンクラ・コンサルティングのマネージング・ディレクター、アルフレド・モントゥファル・ヘル氏は、フアン氏が中国で人気があり、米中双方の指導部との接点も持っていることから、同氏の復帰は二国間関係にとってプラスになると述べた。 ただ、トランプ氏が中国政府と結んだ貿易休戦に批判的な次期議会は、半導体規制の強化を推し進める可能性が高いと指摘。

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「こうした監視の強化は、中国での米テック企業の事業活動を複雑化させ、最終的にフアン氏が果たし得る架け橋としての役割を制約することになるだろう」との見方を示した。