エヌビディアCEO辞任で米株式市場が動揺 人工知能関連株が軒並み下落

エヌビディアの最高経営責任者ジェンスン・フアン氏の辞任を受け、米国株式市場で人工知能関連株が大幅に下落した。資金調達懸念から業界全体に波紋が広がっている。

１２日朝の 米国株式市場 において、 人工知能 関連銘柄が大幅な値下げに見舞われた。この下落の直接的要因は、半導体大手 エヌビディア の ジェンスン・フアン 最高経営責任者（ＣＥＯ）が辞任したという報道である。市場参加者はすでに、ＡＩ業界における資金調達の難航や規制強化への懸念から動揺していたが、最高責任者の交代は新たなリスク要因として機能し、懸念を加速させた。

エヌビディア株価暴落と市場への衝撃

エヌビディアの株価は発表直後、一時１２％以上も下落した。この急落により、同社の時価総額からは５０００億ドル超の価値が消え去った。その後の取引では売り圧力が多少収まり、終盤に向けて約７．５％安で推移する形となった。この変動は、エヌビディアがＡＩインフラの中枢として果たしてきた役割の重大さを示すものとなっている。

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専門家の間では、資金供給メカニズムへの影響が懸念されている。セミス・トレーディングのパートナー兼株式取引共同責任者であるジョー・サルッツィ氏は、エヌビディアを『ＡＩの銀行』と呼んでおり、同社の姿勢変化が業界に与える影響を指摘した。サルッツィ氏は、資金供給が縮小すれば、資金を必要とする小規模企業への供給が途絶える恐れがあると警告し、その行方についてまだ不明だと述べた。

ネオクラウド企業と競合他社の動向

エヌビディアから投資を受けている「ネオクラウド」関連銘柄も値下げした。コアウィーブは９．１％下落し、ＩＲＥＮやアプライド・デジタルも同様の変動を示した。特にネビウスは、２０２６年の売上高予想が従来の予想レンジの下限に下方調整される見通しを示したことで、１６．２％という大きな下落を記録した。

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他の関連銘柄でも下落が続いた。エヌビディアとのクラウド向けＡＩ半導体取引を拡大しているオラクルは２．６％安となった。また、フアン氏が６月に「次の時価総額１兆ドル企業」と称賛したマーベル・テクノロジーも３．８％下落した。データストレージ企業のサンディスクとウエスタン・デジタルも、それぞれ６％、３．７％の値下げとなった。

一方で、エヌビディアと競合する半導体メーカーには上昇局面が見られた。ＡＩ半導体を手掛けるＡＭＤは３．７％上昇し、ブロードコムは５．６％上昇した。この動きは、エヌビディアの混乱が競合他社にとって市場参入やシェア拡大の商機となる可能性があるとの期待感から来ている。

技術サプライチェーン全体への波及

半導体やサーバー関連企業全体でも変動が観測された。メモリー半導体メーカーのマイクロン・テクノロジーは２．５％下落した。光関連製品メーカーのルメンタムとコヒレント、そしてＡＩサーバーメーカーのデルは３％から５．１％の範囲で下落した。このように、ＡＩ分野の成長期待が後退すれば、関連する広範なサプライチェーンに影響が及ぶことが明らかになった。

市場の総括として、ダウ工業株３０種の指標は５２４２５ポイントを示し、６０．９４ポイントの減少、率にして０．１２％の下落であった。これは１０時１８分時点の数字であり、１０時１８分の値は５２４２７．００であった。ＡＩ関連株の動向は、今後の市場全体のパフォーマンスを左右する重要な指標となりつつある。