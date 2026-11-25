米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が24日、1時間の全社会議で従業員に謝罪したことが分かった。事情に詳しい情報筋が明らかにした。

米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が24日、1時間の全社会議で従業員に謝罪したことが分かった。 事情に詳しい情報筋が明らかにした。 フアン氏はこの前日、約30年前に創業したエヌビディアのトップに復帰していた。

フアン氏は中国情報機関に協力している可能性があると米当局が懸念していた女性や、自身の部下との関係など、複数の不倫疑惑が報じられ、今月12日に辞任。 しかしエヌビディアは23日、復帰を認めないとした先週の決定を覆す予想外の判断を下し、フアン氏をCEOに再起用する方針を発表した。 エヌビディアの取締役会がフアン氏の復帰を決めた背景には、トランプ米大統領や他の政権高官が主導して圧力をかけるというホワイトハウスの前例のない動きがあった。

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トランプ氏は米CNBCテレビとの23日のインタビューで、フアン氏のために取締役会に直接働きかけたことを明らかにし、復帰は自らの功績だとアピール。 しかしフアン氏は24日の会議で、トランプ氏が自身の復帰を主導したとの見方を否定し、取締役会が独自に判断した結果だと述べた。 行動規範違反を理由に自動的に解雇されることはないとも述べ、取締役会がフアン氏の処遇を判断したように、個々のケースでどういった対応を取るかは経営陣の判断次第だと説明した。 情報筋によると、フアン氏は「私はいくつか重大な過ちを犯した」と吐露。

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妻や子どもたちにも謝罪したことを明らかにするとともに、再起のチャンスを与えられたことへの感謝を口にした。 フアン氏の2人の子どもは娘婿と並びエヌビディアの幹部を務めている。