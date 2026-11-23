エヌビディアのCEO復帰発表を受け、欧州株式市場が6営業日ぶりに反発した。ハイテク株や工業株が上昇し、英国FTSE100も買い流入。ユーロ圏債券利回りは小幅低下。

英ロンドン株式市場および欧州株式市場は、米半導体大手 エヌビディア の ジェンスン・フアン 氏の最高経営責任者（CEO）復帰発表を受け、買われ高値で取引を終えた。この企業ニュースは、ハイテクセクターを中心とした投資家のリスク選好度を高める形で市場に影響を与えた結果となり、複数日の低迷を克服する形で反発に転じた。

FTSE100とFTSE250の明確な反発

英国市場を代表するFTSE100種指数は、6営業日ぶりの反発を見せた。買い注文が膨らんだ背景には、エヌビディアの経営陣体制が安定したことで、市場全体のセンチメントが回復したことが挙げられる。中型株で構成するFTSE250種指数も、1.73%高となり、8営業日ぶりの反発を果たした。

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ただし、すべての企業株が上昇したわけではない。アウトソーシング企業のキャピタは、経営トップの交代と通期利益見通しの引き下げを発表したことから、74.4%の大幅安を記録した。住宅建設のクレスト・ニコルソンも29.6%下落し、個別事情に基づく強い売り圧力が顕在化した。

欧州ハイテク株と工業株の急伸

欧州市場でも、前週末に急落したSTOXX欧州600種テクノロジー株指数が一転して4.44%高となった。エヌビディアのCEO復帰は、欧州の半導体および関連産業にとっても好材料として受け止められ、テクニカルな反発を誘発した。ドイツの半導体製造装置メーカーであるエクストロンは8.9%上昇し、オランダの半導体組立装置メーカーであるベセミコンダクターは9.3%上昇した。

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工業株指数、航空宇宙・防衛株指数、資源株指数も、それぞれ3.11%から3.48%の上昇幅を記録した。フランスの配電・制御機器大手シュナイダー・エレクトリックは4.1%、ドイツのシーメンス・エナジーは6.9%値上がりした。医薬品会社アビバックスも4.7%高となり、セクターを問わず買いが入った。

金融セクターと債券市場の動向

一方で、スイスのプライベートバンク大手ジュリアス・ベアは1.8%下落した。純資金流入の鈍化への懸念から、売り注文が優勢となった。債券市場においては、欧州域内の国債利回りが序盤の上昇から一転、小幅に低下した。ハイテク株の急伸により、相対的にリスクの高い国債にも投資資金が流入したためである。

ドイツ10年債利回りは終盤に2bps低下し、3.285%となった。一方、米国債利回りは投資家が株式に資金を振り向けた影響で5bps上昇し、4.96%となった。フランス10年債利回りは8bps低下の4.8%となり、独仏10年債利回り格差は150bpsに縮小した。このリスクプレミアムは2026年に入って大幅に拡大していたが、今回の市場動きで改善の兆しが見えた。

イタリア債券利回りも改善傾向

イタリア10年債利回りも4bps低下し、4.365%となった。独伊10年債利回り格差はこの日5bps近く縮小し、106.5bpsとなった。これらのデータは、欧州連合域内でのリスク回避的な資金動きが緩和しつつあることを示唆している。エヌビディアのCEO復帰という単なる企業ニュースが、欧州全体の資産配分に影響を与える構造が浮き彫りになった。