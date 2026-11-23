米半導体大手エヌビディアは、中国のスパイとされた女性らとの不倫問題でCEOを辞任したジェンスン・フアン氏を復帰させたと発表した。取締役会が全会一致で復帰を決定し、トランプ米政権からの介入があったことを事実上認めた。トランプ大統領はこの決定を歓迎し、国家安全保障上のリスクはないと強調した。

【ワシントン＝塩原永久】米半導体大手 エヌビディア は23日、中国のスパイとされた女性らとの不倫問題で最高経営責任者（ CEO ）を辞任した ジェンスン・フアン 氏を CEO に復帰させたと発表した。11日付で辞任したフアン氏を巡っては、同社製半導体の中国流出疑惑で米議会内などに厳しい批判の声があっただけに、唐突な復帰決定の衝撃が広がっている。

エヌビディアの発表によると、取締役会が全会一致で復帰を決めた。 復帰決定に至る過程で「米政府高官からの意見」が反映されたと指摘し、トランプ米政権からの介入があったことを事実上、認めた。 トランプ米大統領は23日、フアン氏のCEO復帰決定について、同社取締役会が「正しく適切な決定を下した」とSNSに投稿し、歓迎した。 フアン氏の復職が「国家安全保障にリスクをもたらすとは一切、考えていない」とも強調した。

Advertisement

フアン氏は、シンガポール拠点のデータセンター企業幹部で、中国当局の協力者と疑われた女性や、エヌビディアの社員との不倫騒動が浮上し、11日付で辞任した。 フアン氏が米半導体の輸出規制緩和に向けてトランプ政権に働きかけたとの見方がある中、米政権内の一部や議会内では、輸出規制強化を進める動きが進んでいた。