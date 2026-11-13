エヌビディアCEO解任 不倫スキャンダルが引き金となった経営陣の交代劇

エヌビディアのジェンセン・フアンCEOが不倫スキャンダルにより解任され、CFOのコレット・クレス氏が暫定CEOに就任。安全保障リスクの懸念が経営交代を決定づけた経緯を詳述する。

半導体巨人 エヌビディア は、11月12日までに創業者であり最高経営責任者（CEO）の ジェンセン・フアン 氏の解任を決定した。この劇的な経営交代の背景には、長年続いてきた疑惑が最終的に決定的な証拠へと繋がった不倫スキャンダルがあった。後任CEOが決まるまでの間、最高財務責任者（CFO）の コレット・クレス 氏が暫定CEOとして会社を率いることが明かされた。クレス氏は2013年に エヌビディア に入社以来、CFOとして財務基盤の強化に尽力してきた人物であり、その信頼性が暫定リーダーの座を確保する鍵となった。

スキャンダルの発覚と調査の経緯

フアン氏の去就を巡る議論は10月末から続いていたが、事態が急展開したのは直近の4日間である。10月29日、ニューヨーク・タイムズ紙がフアン氏と、中国のスパイとされるアリス・フアン氏との関係性を報道したことをきっかけに、社内と社外の注目が高まった。これを受け、フアン氏は11月8日に社員宛てのメモを発表し、不貞行為を認めて謝罪した。彼は「エヌビディアに全力を尽くし、皆さんの信頼を取り戻すために努める」と表明し、社内の動揺鎮静化を図ろうとした。

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取締役会とトランプ氏の対応

フアン氏の謝罪があった同日、エヌビディアの取締役会は独立調査を開始するとともに声明を発表した。声明では、「国家安全保障や当社の機密が損なわれたと信じる理由はない」「ジェンセンと経営陣を信頼している」とし、当初はフアン氏の継続を支持する姿勢を示していた。その後もドナルド・トランプ米大統領が「彼は大丈夫だと思う」と発言し、フアン氏を公に擁護したことから、一時的に風向きは穏やかに見える時期もあった。

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決定打となった報道と解任へ

しかし、風向きが決定打によって急変したのは11日の報道であった。ニューヨーク・タイムズが、ヘルスケア担当のバイスプレジデントであり、フアン氏の直属の部下であるキンバリー・パウエル氏との不倫関係を新たに報道した。この新しい事実の明るみ出しによって、取締役会による解任決議の準備が進められ、結果としてフアン氏のCEO退任が決まった。信頼回復の努力が実を結ばず、新たなスキャンダルが経営のトップ交代を必然化させた格好だ。

ソフトバンクとの関係と次期リーダー

フアン氏はソフトバンク創業者の孫正義氏とは昵懇の仲であり、2024年のNVIDIA AI Summit Japanでも親密な関係が確認できる。この強力なビジネスパートナーとの関係が、今回のスキャンダルによってどのように影響を受けるかは注目点となる。後任の暫定CEOを務めるコレット・クレス氏は、財務畑の専門家として知られ、短期的な会社運営の安定性が求められている。正式な後任CEOが誰になるかは未定だが、取締役会の独立調査の結果や、新たなリーダーシップの構図が市場の動向を左右する重要な要素となる。