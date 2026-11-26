バンス米副大統領は25日、米半導体大手エヌビディアの最高経営責任者（CEO）に復帰したジェンスン・フアン氏について、捜査対象ではないと連邦政府当局者から説明を受けたと明らかにした。中国の情報機関とのつながりが疑われる女性とフアン氏が不倫関係にあったとの報道を巡り、国家安全保障上のリスクになり得るとの懸念を打ち消した。

バンス米副大統領は25日、米半導体大手エヌビディアの最高経営責任者（CEO）に復帰したジェンスン・フアン氏について、捜査対象ではないと連邦政府当局者から説明を受けたと明らかにした。

中国の情報機関とのつながりが疑われる女性とフアン氏が不倫関係にあったとの報道を巡り、国家安全保障上のリスクになり得るとの懸念を打ち消した。 バンス氏はオハイオ州デイトンで米軍兵士向けに開かれた感謝祭前の食事会に出席し、CNNの記者に「フアン氏はいかなる捜査の対象にもなっていないと聞いた」と述べた。

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「彼が何らかの重大な、つまり、一切の捜査対象になっていないとの確約を得た。 同氏に対する疑惑は匿名の情報源に基づく報道によるもので、実際の証拠に基づくものではない」 トランプ政権の当局者がフアン氏を擁護する中、バンス氏もフアン氏を公に擁護し、同氏やエヌビディアが不正行為に関与したとの見方を退けた。 ブランチ司法長官も24日、フアン氏が捜査を受けたことがあるかと問われ、「何についてだ？ 」と一蹴していた。