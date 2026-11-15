エヌビディア・ジェンセン・フアンCEO解任とスパイ疑惑をめぐる激しい論争

エヌビディアの最高経営責任者（CEO）解任を巡り、スパイ疑惑否定や適正手続き要求が業界で広がっている。機関投資家や従業員らが慎重な対応を求めている。

米半導体大手 エヌビディア の最高経営責任者（CEO）である ジェンセン・フアン 氏の解任決定を巡り、スパイ行為の疑惑の有無を巡る対立が深まっている。複数の米メディア報道によれば、米情報当局者は同氏が中国政府のスパイである可能性を示唆していたが、中国政府側はこれらの主張を全面的に否定している。

スパイ疑惑の真実と司法省の見解

エヌビディア取締役会のフアン氏排除措置に対し、その根拠となったスパイ疑惑の検証過程で混乱が生じている。米司法長官を務めるトッド・ブランシュ氏は12日、司法省としてアリス・フアン氏がスパイであるかどうかについて結論を出していないと明らかにした。この発言は、同社の調査結果やメディア報道が、実際の法的・情報的結論と乖離している可能性を示唆するものとなった。

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Stand with Jensenが求める正当な処遇

「Stand with Jensen」を支援する活動団体は、エヌビディア取締役会宛ての公開書簡で、十分な調査や「実質的な適正手続き」を経ないままフアン氏が事実上排除されたと非難した。彼らは、スパイ行為を裏付ける客観的証拠は何一つ示されていないと主張し、33年間エヌビディアに心血を注いできたフアン氏に対し、群衆による私刑ではなく正当な手続きが保障されるべきだと訴えている。

従業員と大物経営者の支持表明

エヌビディアの従業員や業界関係者からも、フアン氏の復帰を求める声が上がっている。ビジネスインサイダーの取材に応じたある従業員は、フアン氏がスティーブ・ジョブズやイーロン・マスクと並び立つ唯一無二のカリスマ的リーダーだったと振り返り、従業員のモチベーションを急上昇させ、斬新なアイデアで現場を驚かせ続けてきたと評価した。超音速旅客機開発企業のブレイク・ショールCEOやY Combinatorのギャリー・タンCEOといった大物経営者も請願に署名している。

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機関投資家が慎重なアプローチを要求

エヌビディアの著名な大口機関投資家2名も、取締役会に対し、フアン氏の後任選定を急ぐあまりステークホルダーの最善の利益を損なわないよう求めている。アルティメーター・キャピタル・マネジメントのブラッド・ガーストナーCEOと、アトレーデス・マネジメントのギャビン・バーカー・マネージングパートナーは連名の書簡で、今後の経営体制については拙速を避け「慎重で思慮深い」アプローチを取るよう強く要請した。彼らは、たとえフアン氏のCEO復帰を意味することになったとしても、慎重な判断が不可欠だと強調している。

新CEO選定プロセスの現状と将来

エヌビディア取締役会は声明において、同社を共同創業し30年以上にわたりCEOを務め上げたフアン氏の後任を探すにあたり、社内および社外の双方から候補者を幅広く検討すると表明した。取締役会は新CEOの候補を公式には明らかにしていないものの、ウォール街のアナリストや投資家の間ではすでに複数の有力候補者の名前が取り沙汰され始めている。適正手続きの確保と、次期リーダー選定への慎重な進捗が業界の注目点となっている。