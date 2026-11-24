エヌビディア創業者ジェンスン・フアン氏がCEOに再就任。辞任から11日間という短さで、トランプ大統領の支援も背景にある。

アメリカの 半導体 大手企業 エヌビディア は、現地時間の11月23日に重要な人事発表を行った。同社は、11月12日に辞任を発表していた創業者兼 CEO の ジェンスン・フアン 氏が、即日、最高経営責任者の地位に復帰したことを公式に発表した。カリスマ性で知られるフアン氏の不在は、わずか11日間という短期間で幕を閉じる形となった。

フアン氏のCEO復帰と取締役会の判断

エヌビディアの取締役会は、アメリカ政府の高官らと協議を行い、国家安全保障上のリスクが存在しないという判断を下した。その結果、ジェンスン・フアン氏の再登用を決めたという。トランプ米大統領もCNBCのインタビューにおいて、自身が取締役会を説得したと明らかにしており、政権の後押しが復帰を後押しした側面がある。

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辞任に至った経緯と不倫スキャンダル

フアン氏の辞任は、ニューヨーク・タイムズ紙の報道が直接的な契機となった。10月29日に、フアン氏と中国のスパイと疑われているアリス・フアン氏との関係性が報じられ、フアン氏は11月8日に不貞を認め、社員に対して謝罪を行った。その後、11月11日にヘルスケア担当のバイスプレジデントであるキンバリー・パウエル氏との不倫関係が報じられ、取締役会による解任準備が進んだ。

経営体制の危うさと経済圏の課題

今回の急激な人事变动は、エヌビディア経営がフアン氏個人の手腕に過度に依存していることを浮き彫りにした。特に、アジア市場を中心とした「経済圏」の構築における危うさが再認識される結果となった。カリスマ不在の間に、組織が単一人物に依存する構造が抱える問題点が改めて指摘される事態となった。

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決算説明会で明らかになった経営の現実

フアン氏の辞任表明から5日後の11月17日、エヌビディアは2026年8月から10月期にかけての決算説明会を開催した。この会議では、財務業績そのものよりも、カリスマ的なリーダーを欠いた状態での会社説明がどのように行われるかが注目された。経営陣がフアン氏の不在下でどのように組織を運営するかという試金石となった場面でもあった。

政府の姿勢と今後の安全保障リスク

ドナルド・トランプ米大統領は、フアン氏への支持を明確に示し、「彼は大丈夫だと思う」と発言して擁護していた。エヌビディア取締役会も、国家安全保障や社内の機密情報が損なわれる可能性は低いという声明を出していた。しかし、今回のスキャンダルを通じて、ハイテク企業のトップ人事における政治的・外交的な複雑さが改めて可視化された。