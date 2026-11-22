エヌビディアは辞任したフアン氏の後、ロボティクス分野のスタートアップ企業への支援を継続することを正式に表明しました。投資戦略の透明性を確保し、フィジカルAI生態系への長期的コミットメントを強化します。

エヌビディア は、最高経営責任者である デビッド・フアン 氏の辞任以来、同社のベンチャーキャピタル部門であるNVenturesを通じて、投資している少なくとも3社のロボット関連スタートアップ企業に対して、支援を継続することを改めて表明した。これらの連絡は2024年11月12日に始まり、フアン氏の辞任直後に行われた。スタートアップ企業側には、事業を通常通り継続できるという保証が与えられている。

NVenturesの動きは、暫定CEOであるコレット・クレス氏の下で、同社のより広範な投資戦略における不透明感が高まる中で行われた重要な措置である。クレス氏は、フアン氏のように迅速に案件を進めるとは必ずしも見込まれておらず、これまでのところ、フアン氏が推進した一部の投資に反対する姿勢を示してきた。この背景から、投資先の企業は戦略の継続性に懸念を抱いていたが、エヌビディアは明確な対応でこれを払拭しようとしている。

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デビッド・フアン氏のロボット分野への貢献

デビッド・フアン氏の下で、エヌビディアはロボティクスおよび「フィジカルAI」と呼ばれる分野の主要な支援企業へと成長した。フィジカルAIとは、現実世界で行動できるAIを指す用語であり、フアン氏はこの概念の普及に大きく貢献した。エヌビディアのカンファレンスでは、デビッド・フアン氏がヒューマノイドロボットを両脇に従えてステージに登場することが多くなかった。これは、同社がロボット技術に対してどのように強力なスタンスを取っていたかを象徴するものであった。

デビッド・フアン氏はロボティクスを、テクノロジー業界にとって「これまでほとんど技術革新がなかった50兆ドル（約8000兆円、1ドル=160円換算）規模の産業に取り組む初めての機会」と表現していた。この見通しは、多くの関係者に強い印象を与え、ロボティクス分野への投資を加速させる原動力となった。彼のリーダーシップは、単なる資金提供を超えた、技術的なビジョン共有によって実現されていた。

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PitchBookデータが示す投資規模と対象企業

PitchBookのデータによると、デビッド・フアン氏の熱意は、35社を超えるロボティクスおよびフィジカルAI企業への投資につながった。このうち29社は、総額で110億ドル近くに上る資金調達ラウンドを公表している。この数字は、エヌビディアがロボット業界に与えた影響の大きさを示すものであり、単なる試行錯誤ではなく、確固たる基盤を築いていることを意味する。

エヌビディアの投資先には、ヒューマノイドロボットメーカーのFigure AIとNeura Robotics、ロボット基盤モデルの開発企業であるSkild AI、自動運転ソフトウェア企業のWayve、自律走行トラックのスタートアップであるWaabiが含まれる。これらの企業は、エヌビディアの技術スタックと連携することで、市場での競争力を高めてきた。特にFigure AIやNeura Roboticsのようなヒューマノイドロボットメーカーは、物理世界とのインタラクションにおいてエヌビディアのプラットフォームを必要としており、互いに補完関係にある。

エヌビディアのより広範なAIエコシステム戦略

ロボティクスへの投資は、エヌビディアによるAIエコシステムの多くの企業への資金援助という、より広範な取り組みの一環である。2024年7月末時点で、エヌビディアはOpenAIやアンソロピックを含む229社の非公開企業の480億ドル（約7兆6800億円）相当の株式を保有していた。これは、エヌビディアが単なるハードウェアベンダーではなく、AI産業全体の生態系形成者としての地位を確立していることを示している。

エヌビディアのカンファレンスでの投資戦略は、単なる財務投資に留まらず、技術的な相互依存関係を深めることを意図している。エヌビディアのロボティクス担当副社長で、同社の投資の一部に携わったディープ・タラ氏は、エヌビディアは「エコシステムの育成を今後も積極的に続けるつもりです」とBusiness Insiderに語った。この発言は、投資戦略が継続的であることを示す明確な意思表示である。

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売上高の拡大とロボティクス戦略の二つの柱

ディープ・タラ氏によると、エヌビディアのロボティクス製品は2024年上半期に110億ドル（約1兆7600億円）の売上をもたらし、2023年通年比で30％の成長を記録した。その売上の一部は、エヌビディアが投資した企業から生じている。これは、エヌビディアの投資が直接的な収益につながっていることを示す重要な指標である。投資先企業の成長が、エヌビディア全体の業績向上に寄与している構造が見て取れる。

エヌビディアのロボット戦略は二つの柱から成り立っている。一つはロボットを動かすシミュレーションツール、ソフトウェア、チップの開発であり、もう一つはロボットを開発するスタートアップ企業への投資である。これらの投資によってスタートアップ企業は顧客へと転換できるだけでなく、エヌビディアはその成功への持ち分を得られる。この構造は、相互に利益をもたらす好循環を生み出している。エヌビディアとともに複数のスタートアップを支援してきたベンチャーキャピタルの投資家は、「コンピューティングへの依存度が高い企業の株主構成を見ると、多くの場合、エヌビディアが入っているでしょう」と指摘する。それは、彼らがその資金の多くが自分たちに戻ってくることを知っているからだと、Business Insiderに対して語っている。この洞察は、エヌビディアの投資戦略が、単なる資金供給ではなく、生態系の統合によるリターン追求であることを示唆している。