エヌビディアのフアンCEOに女性スパイ疑惑 中国外務省は全面否定

エヌビディアのフアンCEOが不倫関係を認めたとされる女性にスパイ疑惑が浮上し、中国外務省は9日と10日に根拠のない臆測だと否定しました。時価総額690兆円の企業トップをめぐる騒動の経緯を整理します。

米半導体大手 エヌビディア の フアンCEO をめぐり、「不倫関係」を認めたとされる女性に「 スパイ疑惑 」が出ていることが明らかになり、世界中に大きな衝撃が広がっています。 エヌビディア は現在の時価総額がおよそ690兆円とされ、アップルやアマゾン、グーグルと並ぶアメリカにとって最重要企業の一つです。

こうした企業のトップが私生活をめぐる騒動の渦中に置かれたことで、同社の経営や対外的な評価に関心が集まっています。中国外務省の報道官は9日も10日も、いわゆる中国スパイ説を重ねて否定しています。

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時価総額690兆円のエヌビディアを率いるフアン氏の存在感

フアンCEOは創業からおよそ30年で、エヌビディアを時価総額で世界1、2を争う規模の企業へと育て上げた人物です。

その功績から、フアン氏は「カリスマ」を通り越して「もはや"神"と呼べる存在」との呼び声もあるとされています。

トランプ大統領との関係も深く、大統領が「これからはAIをSI（超知能）と呼ぶ！」と述べた場では、イーロン・マスク氏と並んで隣にフアン氏がいたと伝えられています。

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さらに今年5月の中国訪問にも、フアン氏はサプライズで同行しました。トランプ大統領はフアン氏をたびたび外国訪問に同行させており、政権との距離の近さがうかがえます。

このように、フアン氏は企業経営者としての実績に加え、米政権の要人と行動を共にする場面が多い人物として知られてきました。今回の騒動は、その立場の大きさゆえに国内外で注目を集めています。

不倫関係の告白と中国外務省による全面否定

フアンCEOは女性との「不倫関係」を認めた一方で、その女性にはスパイ疑惑が出ている状況です。両者の関係そのものと、スパイ疑惑は切り分けて考える必要があります。

中国外務省の報道官は、いわゆる中国スパイ説は根拠のない臆測であり、誹謗中傷にすぎないと強調しました。報道官は9日も10日も重ねて否定しており、同じ立場を繰り返し示しています。

スパイが企業幹部に近づく手段について尋ねられた際には、一般的に金銭を使って近づくケースが多いとの説明がありました。金銭を使う手法が一般的とされる中で、今回は違う経緯が想定されています。

今回のターゲットは億万長者のエヌビディアCEOだったため、お金は使わなかったのではないかとの見方が示されています。ただし、この見方は推測であり、確認された事実ではありません。

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疑惑の女性についての詳しい経歴や、具体的な接触の経緯は現時点で明らかになっていません。判断の材料がまだ限られている点は、慎重に受け止める必要があります。

市場と政権に広がる影響と今後の焦点

報道では、フアンCEOの今後の対応や、スパイ疑惑に対する米国側の公式な見解はまだ示されていません。今後の動きを確認するための具体的な日程も、報じられた範囲では確認できません。

エヌビディアは時価総額が世界有数の規模に達しているため、トップをめぐる騒動は株主や取引先など市場全体の関心を集めやすい状況です。経営トップの交代や説明責任がどう論じられるかも注目点になります。

トランプ大統領の外交の場でフアン氏が同行してきた経緯もあり、政権内での立ち位置にどのような影響が及ぶのかも焦点の一つです。外国訪問への同行が今後どう扱われるかは、現時点では不透明です。

中国側は一貫して疑惑を否定しており、真偽をめぐる判断はまだ分かれていません。否定の内容と、フアンCEO側の説明がどう重なるかが、今後の評価を左右すると考えられます。

今後、フアンCEOや中国外務省、米政権からの追加の発表があるかどうかが、この問題の行方を見極める上で最も注目されます。