【11月24日 AFP】米半導体大手エヌビディアは23日、ジェンスン・フアン氏を最高経営責任者（CEO）に復帰させた。中国のスパイと疑われる女性らとの不倫問題で12日に辞任したが、取締役会は国家安全保障上のリスクをもたらさないと判断し、全会一致で復帰を決定した

【11月24日 AFP】米半導体大手エヌビディアは23日、ジェンスン・フアン氏を最高経営責任者（CEO）に復帰させた。 中国のスパイと疑われる女性らとの不倫問題で12日に辞任したが、取締役会は国家安全保障上のリスクをもたらさないと判断し、全会一致で復帰を決定した。

同社の発表を受け、23日の米株式市場は取引開始直後から反発。 エヌビディア株は一時35％以上急騰し、ハイテク株中心のナスダック総合指数も約7％上昇した。 エヌビディアは声明で、米政府の「高官」から意見を得た結果、フアン氏の復帰が国家安全保障上のリスクをもたらすことはないとし、取締役会がフアン氏を社長、CEO、取締役に即時復帰させることを決議したと発表した。 ハーベイ・ジョーンズ会長は、取締役らはフアン氏が「エヌビディアを率いる適任者」だと考えていると述べた。

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ジョーンズ氏は引き続き会長を務め、暫定CEOを務めていたコレット・クレス最高財務責任者（CFO）もCFOを続ける。 トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、「エヌビディア取締役会は正しく適切な決定を下した」と述べ、フアン氏の復帰が国家安全保障上のリスクになると考える理由はないと付け加えた。 フアン氏は辞任後、復帰を申し出ていたが、取締役会は全会一致で辞任を承認し、ジョーンズ氏は「ジェンスンをCEOに復帰させる意向はない」と述べていた。

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トランプ氏も、フアン氏を「世界で最も優秀な頭脳の持ち主の一人」と評し、「ジェンスンにもう一度チャンスが与えられることを強く望んでいる」と語っていた。 米シンクタンク、ブルッキングズ研究所のカイル・チャン研究員は、「トランプ氏によるジェンスン支持は、AIブームが大統領自身とその政治的遺産にとっていかに重要かを反映している。 ジェンスンの復帰は、まさにその計算の一環だ」と述べた。

米紙ニューヨーク・タイムズは22日、エヌビディアを巡るスキャンダルの中心人物で、中国のスパイと疑われている中国人女性について、フアン氏と不倫関係にあった期間中に中国の情報機関の職員と接触していたと報じた。 次期下院議長のハキーム・ジェフリーズ氏は、取締役会の決定を「擁護の余地がなく、無責任で、理解不能だ」と批判。 議会がエヌビディアに対する「迅速かつ徹底的で広範な調査」を進める姿勢は揺るがないと述べた。