アメリカの先端半導体産業を支える重要企業エヌビディアは11月23日、ジェンスン・フアンが最高経営責任者（CEO）に復帰したと発表した。中国の情報機関とのつながりが疑われる女性実業家との不倫疑惑が浮上し

アメリカの先端半導体産業を支える重要企業エヌビディアは11月23日、ジェンスン・フアンが最高経営責任者（CEO）に復帰したと発表した。 中国の情報機関とのつながりが疑われる女性実業家との不倫疑惑が浮上し、11月12日に退任してから、わずか11日後の発表だった。

フアンは不倫関係にあったことを認めたものの、相手がアリス・フアン（同姓だが血縁関係はない）だったかどうかは明らかにしていない。 アリスが経営するシンガポール拠点の企業は、入手が難しいエヌビディア製半導体を数十億ドル相当も確保し、所在が特定されていないデータセンターなどに流していたと報じられている。 その行き先には、アメリカの輸出規制によって先端半導体の供給が制限されている中国も含まれていた疑いがある。 だが、エヌビディアが発表したフアン復帰の声明を読むと、あることに気付く。

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経営トップに返り咲いたフアンは、以前とは違う立場に置かれているのかもしれない。 そして、それこそが復帰を認められた理由の一つではないか。 AIの処理を担う高性能半導体を製造するエヌビディアは、アメリカのAI産業や技術基盤に、これまで以上に深く組み込まれることになるかもしれない。