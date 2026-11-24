エヌビディアのジェンスン・フアンCEOが復帰し市場は安心するも、ガバナンス強化への要求や中国への半導体流出疑惑、独立委員会の調査継続など、企業統治をめぐる懸念が根深いまま残っている。

米半導体大手 エヌビディア の ジェンスン・フアン 最高経営責任者（CEO）は23日、政財界からの強い後押しを受けて電撃的に現職に復帰した。時価総額で世界首位を維持する同社の急な人事変動に、金融市場では一時、経営の安定を求める安心感が広がった。しかし、同社製品が中国へ不正流出しているとの疑惑は依然として払拭されていない。フアン氏が再びトップの座についた裏側では、企業統治（コーポレート ガバナンス ）に対する深刻な疑念が業界内に色濃く残っている。

AI半導体8割シェアとフアン氏の返り咲き

ジェンスン・フアン氏は、1993年にゲーム業界の進化に目をつけ、3次元（3D）画像処理を担うグラフィックス処理装置（GPU）の開発企業としてエヌビディアを設立した。創業当初は経営難に直面したが、直近の利益に繋がらない中長期の研究開発を諦めず、成長の機会を慎重に伺っていた。その忍耐の果てに訪れたのは、2000年代以降の技術的ブレイクスルーだった。

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研究者らがGPUの大量並列計算能力を人工知能（AI）の精度向上に転用し始めると、フアン氏は社運を賭けてAI戦略へ舵を切った。この戦略的転換が実を結び、エヌビディアは現在、AI処理用半導体市場で約8割のシェアを握る寡占体制を確立している。さらに、消費電力を大幅に削減できる次世代半導体への開発投資を進めており、将来への期待が今回のCEO再任の背景にある。

トランプ大統領介入と経団連の懸念

エヌビディアの取締役会は、トランプ米大統領の介入もあり、フアン氏の去就判断を二転三転させた経緯がある。フアン氏は辞任時に「行動規範や企業文化に反する行動があった」と説明しており、この発言は社内規範が形骸化していた実態を浮き彫りにした。この状況に対し、経済団体連合会の筒井義信会長は24日の記者会見で、AIが経済社会や安全保障に与える影響が巨大であるため、同社のガバナンスと説明責任の強化を検証する必要があると指摘した。

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同様の懸念は日本商工会議所でも共有されている。小林健会頭は、市場を動かすような最高経営責任者に対しては、極めて高いモラルセキュリティーが求められるとの苦言を呈した。世界的なAI産業の動向を決定づけるエヌビディアにおいて、リーダーの倫理観と企業統治の健全性は、単なる内部問題ではなく国際的な関心事となっている。

独立委員会調査と米議会の公聴会

エヌビディアが設置した独立委員会は、フアン氏の不倫相手への機密情報漏洩（ろうえい）問題をめぐって調査を継続している。内部告発や報道で明らかになった情報の漏出ルートは依然として完全に解明されたわけではない。この疑惑は社内統制の甘さを示す象徴的な事例として、外部の監視の目から逃れることはできない。

さらに、米議会は12月以降、公聴会を開く予定である。政府の監視機関が直接、企業の内部事情やガバナンスの整備状況を問いただすこの動きは、エヌビディアに対する法的・政治的な圧力が高まっていることを示している。世界のAI覇権を握る企業が、いかにして透明性のある経営体制を構築するかは、今後の重要な争点となる。

世界経済のリスク要因として

エヌビディアがAI半導体で圧倒的な支配力を維持する一方で、ガバナンスをめぐる深い疑念は世界経済の大きなリスク要因となり得る。製品供給の安定性だけでなく、企業の社会的信頼性が投資判断や規制対応に直結する現代のビジネス環境において、同社の対応は他社にも影響を与えうる。市場関係者は、フアン氏の復帰が単なる人事異動で終わらず、企業の体質改善へとつながるかどうかを注視し続ける必要がある。