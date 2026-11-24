エヌビディア（NVIDIA）の会長が、フアンを呼び戻す意向はないと語ってから6日。取締役会は全会一致で、ジェンスン・フアンをCEOに復帰させた。株価は取引開始前に30%超跳ね上がり、トランプ大統領は「私が説得した」と胸を張る。ところが、外国の諜報工作をめぐる調査も、米司法省と米商務省の刑事捜査も、何一つ終わっていない。調査の結論より先に届いたのは、大統領のお墨付きである。

エヌビディア（NVIDIA）の会長が、フアンを呼び戻す意向はないと語ってから6日。 取締役会は全会一致で、ジェンスン・フアンをCEOに復帰させた。 株価は取引開始前に30%超跳ね上がり、トランプ大統領は「私が説得した」と胸を張る。

ところが、外国の諜報工作をめぐる調査も、米司法省と米商務省の刑事捜査も、何一つ終わっていない。 調査の結論より先に届いたのは、大統領のお墨付きである。 ジェンスン・フアンを呼び戻した 。 フアンはCEO、社長、取締役に即日復帰し、コレット・クレスは暫定CEOの兼務を解かれてCFOの職務だけに戻る。

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株価は取引開始前の時点で、11月20日の終値125.53ドル（約1万9457円、1ドル＝155円換算：以下同）からにならないとの確信も得たという。 トランプ大統領は11月20日、フアンに戻ってほしいと発言した。 ベッセント米財務長官は11月22日、同社は調査の結論を待つべきだと述べている。11月23日の決議で軍配が上がったのは、20日に発言した大統領の方だった。 メガスピード（Megaspeed）への刑事捜査トランプ大統領は、この人事を自らの手柄にしたいらしい。

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「私が彼らを説得した」と、大統領は米経済ニュース専門局のCNBCに語った。 取締役たちは国家安全保障上の保証を求め、それを「われわれが知っているすべてを踏まえて」手にしたという。 皆さん、実にいい会議でしたね。 と認めている。

その上で持ち出したのが、ジェンスンの頭には「誰も知らない別のチップが入っている」という説明だった。 エヌビディアは、そのチップをどこかで開示することを検討してもいいかもしれない。 トランプ大統領は、中国情報機関とのつながり疑惑を問われているCEOの復帰に、自ら介入した。 その上でフアンに与えた指示は「しっかり働け」だったと語っている。 中身は、これから着任するコンプライアンス責任者が肉付けしてくれるのだろう。