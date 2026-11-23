【ワシントン＝関根晃次郎】週明け２３日のニューヨーク株式市場は、人工知能（ＡＩ）関連株に買いが入り、主要な株価指数

【ワシントン＝関根晃次郎】週明け２３日のニューヨーク株式市場は、人工知能（ＡＩ）関連株に買いが入り、主要な株価指数が急騰して始まった。 ダウ平均株価（３０種）は一時、前週末終値比１６００ドル以上、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数も一時７％以上の値上がりとなった。

米半導体大手エヌビディアが同日朝、中国のスパイと疑われる女性らとの不倫問題で辞任したジェンスン・フアン氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）に復帰したと発表したことを受けて、値下がりしていたＡＩ関連株に買い戻しの動きが広がった。 現地午前１０時半すぎ時点で、ダウ平均株価（３０種）は前週末比１５７６・１７ドル高い４万９７２３・５０ドルまで上昇した。 今月１６日以降、５営業日続けて下落していたが、大きく反発した。 ナスダック市場に上場するエヌビディア株は一時３０％超値上がりしている。

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株価上昇は、半導体企業としてだけでなく、関連するＡＩ関連の企業へ巨額の投資を行ってきた“投資家”の側面を持つフアン氏の復帰に、市場が好感した面もある。 エヌビディアだけでなく、同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）やブロードコムも上昇したほか、エヌビディアと関係が深いデータセンター関連企業の株にも買いが入った。