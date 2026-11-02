エナジサカ全国初出場 惜敗も10安打 糸数監督が未来語る

エナジサカの全国大会初出場はサヨナラ負けに終わり、初勝利はならなかった。しかし10安打と打撃は好調で、糸数監督は現状打開への意気込みを示した。

エナジサカ は 全国大会 へ初出場を果たしたが、惜しくもサヨナラ負けを喫し、チームの 全国大会 初勝利はならなかった。この試合は多くの期待を背負って行われ、結果としては悔しいものとなったが、選手たちの活躍や指導者の反応など、今後の成長につながる要素が満載の内容であった。

緊張感と経験不足が露呈

激闘の末に迫るサヨナラ

8回、相手は1点を勝ち越されたが、エナジサカはあきらめなかった。9回、2死一、二塁という絶好のチャンスを作り出すと、4番・小池大和内野手が左中間へ適時二塁打を放った。この打撃により、チームは再び同点に追い付くことに成功し、試合は激しい攻防が続くこととなった。

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京セラドームの思い出と現実は

指揮官である糸数監督にとって、試合の行われた京セラドームは特別な意味を持つ場所だ。同監督は日本ハム時代である2009年5月17日、ここでプロ初登板を果たし、同年9月19日にはプロ初完投勝利も挙げている。このような好成績を残した場所だけに、現地の敗戦は非常に残念なものであった。しかし、この場所での経験は、指導者としても選手たちにとっても忘れ難いものとなるだろう。

打線の活躍にも手応えを示した。試合では4本の二塁打を含む10安打を記録しており、その攻撃力は否めないものがあった。糸数監督は、三振が多かったこと（チーム合計で11個）については、どんどん振る姿勢を評価した。三振か長打かを選ぶ攻撃が全国でも通用するのかを試すために来ていると明かした。

結果として10安打を放ち、練習の成果が出せたと感じている。沖縄の地では、球速の速い150キロのボールを投げるピッチャーがいないという現状がある。この現状をどう打開するかを、今回チームとして取り組んできた課題でもあった。現状打開への意気込みは強い。

沖縄の現状打開へ向けて

沖縄の地で、この現状でしか練習できないという制約はあるものの、知恵と工夫で攻略していくしかないという考えを示した。今後は、現状打開できるような練習をしていきたいと語った。ここからがチームのスタートだと位置づけており、帰ってからまたやり直す覚悟がある。この敗戦をバネに、チームはさらに成長していくことになる。