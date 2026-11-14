エド・はるみがさすけに挨拶不足を指摘 芸人時代のしつけが話題

芸人さすけが、ルミネtheよしもとで先輩のエド・はるみさんに挨拶を怠ったエピソードを明かした。エドさんは現在も筑波大学大学院で研究を続けており、芸人としてだけでなく研究者としても活躍している。

お笑いタレントの さすけ が、先輩芸人である エド・はるみ さんとの交流中に発生したエピソードを振り返り、挨拶のマナーに関する貴重な体験談を公開した。この出来事は、若手芸人が先輩に対する敬意の欠如によって指摘を受けた事例として注目を集めている。

さすけは、最近の出来事をきっかけに、ルミネtheよしもとの楽屋での出来事を語った。彼は奥のほうでネタ書きをしていた際、突然、おしゃれな女性スタッフが近づいてきたという。相手は「お疲れ様です」と丁寧に挨拶をしてくれたため、さすけも無造作に「お疲れ様です」と返答した瞬間だった。

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しかし、その反応は予想と異なっていた。相手は「挨拶、ないよね…」と指摘し、さすけは初めて自分の失礼さに気づかされた。マスクを着用していたため、相手のおばちゃんが誰なのか分からなかったという状況だった。さすけは、自分から「おはようございます。滝音のさすけです」と自己紹介をした後に、相手から「エドです」と名乗られた。

相手は、2008年に「グゥ～！」のギャグで大ブレイクしたことで知られるエド・はるみさん本人だった。さすけは、これが初対面だったことを明かし、衝撃を受けた様子を伝えた。エドさんは、現在、大学の研究で少しお笑いに関する研究を書いているため、ルミネに毎日 coming しているという背景があった。

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エド・はるみの学術的経歴と研究活動

エド・はるみさんは、単なるお笑いタレントとしての活動だけでなく、学術的な分野でも高い実績を残している。2008年には新語・流行語大賞を受賞し、同年には日本テレビ系「24時間テレビ31 愛は地球を救う」でチャリティーマラソンランナーを務めるなど、多方面で活躍してきた。その後もキャリアを積み重ね、学業への関心を深めていった。

2016年には、慶應義塾大学大学院のシステムデザイン・マネジメント研究科の修士課程に入学し、修士号を取得している。その後、2023年に筑波大学大学院の博士課程に入学し、現在は博士号の取得を目指して研究を続けている。このように、芸人としてだけでなく研究者としても精力的に活動する姿勢は、業界内外で高い評価を受けている。

マナー指導と人間関係の深化

挨拶を怠ったことに対して、エド・はるみさんは「私たちの時代だったら、殴られてたよ…」と冗談めかして指摘した。この言葉にさすけは、驚きを隠せなかったようである。彼は当時の時代感覚について、「どんな時代やねん！」とツッコむことで、場の緊張を和ませようとした。その後の雰囲気は、一転して和やかなものへと変化した。

このやり取りを経て、2人は約30分ほど話し込んだ。会話を通じて互いの理解が深まった結果、2人で食事に行くところまで話が弾んだ。さすけは、このエピソードを笑いながら振り返っており、挨拶のマナーの重要性と、それによって生まれる人間関係の広がりを実感している様子だった。

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業界全体への示唆と今後の展望

このエピソードは、お笑い業界における先輩後輩の絆や、マナーの重要性を再認識させる内容となっている。若手芸人が先輩に対して敬意を示すことは、職業倫理としても重要であり、さすけの経験は多くの業界関係者にとって参考になる事例である。エド・はるみさんのように、現役で研究を進める存在に対するリスペクトもまた、現代の芸人活動において必要な要素と言える。

今後は、さすけの活動やエド・はるみさんの研究进展にも注目していきたい。ルミネtheよしもとという場所が、単なるパフォーマンスの場だけでなく、学びや交流の場としても機能している点が浮かび上がる。今後の2人のさらなる活躍と、業界全体でのマナー向上への波及効果が期待される。