元ドイツ代表のエッフェンベルクは、セルビア戦とオランダ戦での勝利により代表チームが飛躍的に成長したと評価する一方で、世間の過度な期待に対し警鐘を鳴らしている。

元 ドイツ代表 で著名な評論家である エッフェンベルク は、 セルビア戦 における3対1の勝利および オランダ戦 での5対0という大勝を受けて、 ドイツ代表 チームがベオグラードとベルリンでたった180分のプレーの間に、飛躍的な成長を遂げたとの見解を示した。

この2試合で得点源となり守備も堅固となったチームの躍進ぶりは、これまでの不調や曖昧なプレーとは一線を画するものであり、専門家の間でもこの急速な変化に注目が集まっている。エッフェンベルクは、これらの試合結果を単なる勝利ではなく、チーム全体の質的変化の証左として捉えている。

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過大な期待に対する警鐘と現状分析

エッフェンベルクは、チームの好調さを受け世間が再び性急に大きな期待を抱き始めることに対して、強く警鐘を鳴らしている。現時点では誰もが期待を持てる良い道を進んでいるように見えるものの、クロップ自身も強調したように、チームに時間を与えることが不可欠であると指摘した。

仮にドイツ代表が3月に実施されるネーションズリーグの準々決勝で、世界王者であるスペインのような強豪国に敗れたとしても、世間がすぐにチームを批判したりたたき上げたりするようなことはあってはならないと主張した。この慎重な姿勢は、短期的な結果主義に惑わされない成熟した視点と言える。

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新世代の献身性と情熱的なプレー

年内最後の2試合を勝利で飾ったものの、エッフェンベルクにとって結果そのものは当面の優先順位では二の次である。彼にとってより重要なのは、代表チームが見せているこの新たな姿そのものだと述べており、これがファンや関係者にとって何を意味するのかを詳しく説明した。

チームにこの新たな姿が存在すれば、ファンは敗戦やつまずき、あるいはうまくいかない試合であっても許容できるようになるとエッフェンベルクは語る。これは選手たちが献身性と懸命さ、情熱をshowingしており、走る意欲や戦う姿勢、そしてプレーする喜びを明確に表現しているからである。私たちは長年にわたりこのような姿を見てこなかった。

好循環を生む選手たちの帰属意識

ローター・マテウスは、この上昇気運がチーム内部に好循環を生む可能性があると見ている。選手たちは現在、私たちが1986年から1990年にかけてフランツ・ベッケンバウアーの下でプレーしていた頃と同等の、あるいはそれ以上の意欲で代表チームに来ていると感じているとマテウスは分析している。

国中に広がる温かい雰囲気を肌で感じ、自分たちもその一部の重要な存在であると理解していることが、選手たちの高いモチベーションの源泉となっている。代表最多出場記録を持つマテウス自身の経験則に基づいたこの評価は、現代表チームの精神的支柱としての役割がこれまで以上にはたらいていることを示唆している。

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今後の展開とチームの持続可能性

エッフェンベルクが求めるのは、勝利そのものではなく、試合を通じて見られる選手たちの姿勢と態度である。この新しいチームの姿が定着し、ファンとの信頼関係が構築されれば、仮に次の重要な試合で結果が出なくても、チームは支持される基盤を獲得していることになる。

スペイン戦に向けた準備においても、エッフェンベルクは結果への執着よりも、選手たちがこれまで通り情熱と献身さを持ってプレーし続けるかどうかに焦点を当てるべきだと示唆している。この視点こそが、ドイツ代表が長期的な成功を収めるための鍵となる可能性がある。