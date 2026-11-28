エッジコンピューティングにおけるAI推論の配置比較と、通信遅延やメモリ帯域の制約下でモデルを最適化するための圧縮技術、およびRooflineモデルに基づく性能評価について解説する。

エッジコンピューティングは、計算を、ネットワークの中心から端へ寄せる考え方である。 そこにAIを組み合わせたものが、 エッジAI （エッジインテリジェンス）と呼ばれる。2019年の Proceedings of the IEEE のサーベイ論文は、形式的な定義はまだないとして、範囲と段階で整理している。

図1 ロボット本体、近くのサーバー、クラウドという3つの推論の置き場所の概念図 2019年の Fog Robotics の研究は、物体認識と把持の計画を、エッジのGPUに置いた場合とクラウドに置いた場合で比べた。 エッジのほうが、往復の時間とそのばらつきが小さく、差は約4倍だった。 通信にかかる時間は計算の時間を上回り、サーバーまでの距離とともに増えている。 ただし、エッジのサーバーに出せば速くなるとは限らない。2026年の vAccSOL の研究では、移動ロボットの視覚モデルをエッジへ出すと、スループット（単位時間に処理できる量）は概ね増えた。

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一方、一部のセグメンテーションモデルでは、通信のオーバーヘッドが上回り、端から端のフレームレートが下がった。 載せる側の工夫が、モデルの圧縮である。2015年の Deep Compression は、枝刈り、量子化、符号化を組み合わせた。 枝刈りは、出力への影響が小さい接続を取り除く。 量子化は、1つの重みを表すビット数を減らす。