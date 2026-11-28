土曜のコパ・リベルタドーレス決勝、パルメイラス対エストゥディアンテスを前に、ブラジル勢が8大会連続優勝に迫る理由をGOALが解説する

ところが、大陸の大会では、ブラジル勢は長年その国力に見合う結果を残せずにいた。1990年代には8年間で6度、2010年から2013年には4大会連続の優勝という目覚ましい時期もあったが、人口と経済力の明らかな優位を継続的な成功に結びつけることは、ほとんどできていなかった。

今までは。 会員制のスポーツ団体という形態を捨てたクラブの一つがボタフォゴだ。2022年2月にジョン・テクストルのイーグル・フットボール・ホールディングスがクラブを買収すると、サポーターは街頭で歓喜した。 その喜びには理由があった。2年後、チームが初のコパ・リベルタドーレス優勝を果たし、再び祝福することになったのだ。 テクストルは、ブラジルを投資家にとって比較的未開拓の市場と見ていることを公言していた。

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そのため、現在のサッカー界で複数クラブ保有を最も積極的に進めるシティ・フットボール・グループ（CFG）が2023年にバイーアを傘下に収めたのも驚きではなかった。