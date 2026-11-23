ロシア外務省はエストニアの国境閉鎖決定を非難し、駐在大使に抗議。エストニア側はウクライナ利用の主張を否定し、対立が深まっている。

ロシア外務省 は23日、 北大西洋条約機構 （NATO）および欧州連合（EU）加盟国である エストニア が実施しようとしている国境措置について、極端な危機感を示した。ロシア側は、 エストニア の行動が両国間の「公然たる戦争を引き起こしかねない瀬戸際の行為」となりかねないと強く非難し、外交上の激しい反発を示している。

国境閉鎖決定とロシアの激しい反発

この対立の直接的な引き金は、エストニア政府が12月1日から少なくとも6カ月にわたり、ロシアとの陸上国境にある検問所の閉鎖を計画していることである。これに対し、ロシア外務省はモスクワに駐在するエストニアの臨時代理大使を緊急に召喚し、国境閉鎖の決定に対する正式な抗議を行った。その後発表された声明において、ロシア側外交官はエストニア側の対応が挑発的かつ極めて危険であると再指摘した。

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エストニア政府は、国境を閉鎖する理由として、国内の防衛関連企業を狙った放火未遂事件について、ロシア治安機関による仕掛けであると主張している。しかし、ロシア側はこの関与を完全に否定しており、両者の主張は対立を深めている状況だ。

ロシア側が指摘するその他の懸念事項

ロシア外務省の声明は、国境閉鎖だけでなく、エストニアが実施しているとされる一連の措置についても言及している。ロシア側は、エストニアがウクライナによるロシア領土への攻撃を支援するために、自国領空の使用を秘密裏に許可していると指摘した。

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さらに、ロシア側はバルト海において、ロシア貨物船の航行妨害を試みているほか、ロシア産およびベラルーシ産の穀物の通過を禁止する措置についても言及した。このほか、ロシア語の使用禁止に向けた動きや、ロシア正教会の閉鎖を示唆している点も、ロシア側が懸念を示した事項に含まれている。

エストニア外務省の明確な否定とスタンス

ロシア側が提起した国境閉鎖を含む多数の主張に対し、エストニア外務省は全項目に対して回答を回避した。しかし、ウクライナの軍事作戦にエストニアの領土が利用されているとするロシア側の主張については、明確に否定した。

エストニア外務省の声明では、通常、ロシアのプロパガンダに対してコメントしないという一贯した方針が示された。その上で、エストニアは過去にも現在も、また将来においても、他国による軍事作戦のために自国領土の使用を認めることはないという強い意志を強調した。

外交関係の緊張と今後の動向

この一連の出来事は、NATOおよびEU加盟国とロシアの間の緊張関係がさらに悪化していることを示している。エストニアの国境管理強化策は、少なくとも6カ月の間、あるいはそれ以上の期間、両国の物理的な往来を制限するものとなる。

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ロシア側が懸念する領空利用や貨物船の航行、穀物輸送の問題などは、単なる国境閉鎖以上の広範な経済的・軍事的影響を及ぼす可能性がある。両国の外交当局者間の不信感が深まる中、今後の対話を通じて事態が収束するのか、さらなる対立が生じるのかが注目される。