ロシア外務省はエストニアの対ロシア国境閉鎖措置を非難し、挑発的行為が両国の公然たる戦争に発展する瀬戸際だと警告した。エストニア側はロシアの主張を否定し対立が深まっている。

ロシア外務省 は23日、 北大西洋条約機構 （NATO）および欧州連合（EU）に加盟する エストニア の対ロシア 国境閉鎖 計画について厳しく非難し、同国の措置が両国間の公然たる戦争に発展する瀬戸際の行為であると警告した。この声明は、 エストニア がロシアとの陸上国境の検問所を閉鎖する決定を受けた直後に発表され、ロシア側が エストニア への外交的反発を強めている状況を示している。

エストニアの国境閉鎖決定とロシアの抗議

エストニア政府は12月1日から少なくとも6カ月の間、ロシアとの国境にある検問所の運用を停止する計画であることを明らかにしている。この決定の背景には、国内の防衛関連企業を狙った一連の放火未遂事件が存在し、エストニア政府はこれらの事件がロシアの治安機関によって仕組まれたものだと主張している。一方、ロシア側は関与を否定しており、双方の主張は対立している状況である。

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モスクワによる正式な外交抗議と声明内容

ロシア外務省はモスクワに駐在するエストニア臨時代理大使を緊急に招き、国境閉鎖決定に対する公式な抗議を行ってから声明を発表した。声明においてロシア側は、エストニア側の行動が挑発的かつ極めて危険であり、同国外交官に対し、この状況が公然たる戦争を引き起こす可能性のある瀬戸際にあることを改めて伝えたことを明かした。

ロシアが指摘するエストニアの多面的な圧力

ロシア外務省の声明では、エストニアが単なる国境閉鎖だけでなく、ウクライナによるロシア領攻撃に対する自国領空の使用を黙認しているほか、バルト海におけるロシア貨物船の航行妨害を試みていると指摘された。さらに、ロシア産およびベラルーシ産穀物の通過禁止やロシア語の使用禁止、ロシア正教会の閉鎖示唆など、文化的・経済的な多面的な圧力がかけられていると主張した。

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エストニアの外交的反論と中立性の維持

これに対しエストニア外務省はロシア側の全ての主張に直接回答しなかったものの、ウクライナの軍事作戦に自国領土が利用されているとするロシア側の主張を明確に否定した。エストニア側は「ロシアのプロパガンダには通常コメントしないが、エストニアはこれまでもそして今後も、他国による軍事作戦のために自国領土の使用を認めることはない」と強調し、中立性を維持する立場を再確認した。

ドローン領空侵入を巡る双方の主張の対立

過去にもロシアは、NATO加盟国であるバルト地域のエストニアをはじめとする国々が、ウクライナによるドローン攻撃で自国領空の利用を容認していると主張してきた。これに対してウクライナ側は、NATO加盟国の領空にドローンが侵入するのは、ロシア側による電波妨害が原因であると反論しており、双方の信憑性を巡る対立が根深い状態となっている。