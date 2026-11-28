フアン・セバスティアン・ベロン会長は、パルメイラスとの決勝を控え、チームへの信頼を表明。1968年の父の優勝を彷彿とさせる歴史的瞬間を迎える。

アルゼンチンの名門 エストゥディアンテス の フアン・セバスティアン・ベロン 会長は、土曜日に行われるCONMEBOL リベルタドーレス 決勝戦に向けた準備のため、対戦相手の パルメイラス 戦の会場である ウルグアイ へ到着した。この歴史的な決戦は、首都モンテビデオの エスタディオ・センテナリオ で行われ、南米サッカー界の頂点を決める重要な一戦となる。

チームへの確固たる信頼と準備状況

ベロン会長は、マラカナンで開催された準決勝でフラメンゴをPK戦の末に破り、決勝進出を決めたエストゥディアンテスに対し、揺るぎない信頼を表明した。同クラブは過去4度のリベルタドーレス優勝を経ており、今回の勝利が得られれば史上5度目の南米王者の座に就くことを目指す。

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会長は会見で、素晴らしい試合が展開されると確信していると語った。選手たちは現在も高いレベルのプレーを継続しており、特別な指示を出す必要がない状態まで到達しているという。チーム自体が、ここまでのプロセスでどれほど懸命に戦い、現在どのような立場に立っているかを十分に理解していると強調した。

また、ファンからの強力なサポートも試合の勝敗を左右する要素として認識している。選手たちに対して会長側から伝えたいのは、これまでの道のりに対する感謝の言葉のみであると述べ、心理的な負荷を軽減し、純粋なプレーに集中させる姿勢を示した。

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緊張感と歴史的意味の受け止め方

決勝戦を控える中での緊張感や、勝敗に対する大きな懸念があることは否定しない。しかし、この舞台に立てるチームは世界でも限られており、その一角にいることを知ることで、経験の積み重ねとして受け止められると述べた。

エストゥディアンテスには、こうした大舞台での経験が過去にも数多く存在する。異なる世代の選手たちが今、同じような機会を得ており、彼らが新たな歴史を刻むことになると捉えている。アルゼンチン人とウルグアイ人のサッカーに対する見方は非常に似通っており、その文化的・精神的な親近感が試合を通じて感じられると指摘した。

ベロン家の歴史と1968年の対比

この一戦は、単なるスポーツイベントではなく、ベロン一家にとって特別な歴史的意義を持つものとなっている。現在、エストゥディアンテスが対戦するパルメイラスと試合会場がエスタディオ・センテナリオであるという点で、1968年に同クラブがリベルタドーレス杯を初制覇した当時の状況と完全に一致する。

40年以上前、フアン・セバスティアン・ベロン会長の父であるフアン・ラモン・ベロン選手は「ラ・ブルーハ」として知られる伝説的な選手だった。彼は1968年の決勝三連戦において、エスタディオ・センテナリオでの最終戦を含む全試合で得点を決め、2-0での優勝に貢献した。

フアン・ラモン・ベロンは、その後もチームをけん引し続け、1969年と1970年の連覇を含む3連覇という偉業を成し遂げた。息子のフアン・セバスティアン会長は、この歴史的な同期に重ね合わせながら、現在のチームが新たな栄光を掴むことを期待している。

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優勝に向けた最終準備と展望

現在、エストゥディアンテスはウルグアイでの試合に向けて最後の調整に入っている。選手たちは、かつて父が経験した舞台と同じピッチで、自分たちのスタイルを発揮することが求められている。

会長は、チームの結束力と過去の成功体験が、今回の決勝でも大きな力になると信じている。緊張感をエネルギーに変え、長年の努力の結晶を披露することで、クラブ史上5回目のリベルタドーレス制覇を達成する意向を示した。

土曜日のキックオフまでには、選手のコンディション管理と最終的な戦術確認が行われる見込みだ。ブラジルのパルメイラスも強力な攻撃力を誇るため、エストゥディアンテスとしては、堅守とカウンター、そしてセットプレーでの決定的な瞬間を逃さない集中力が不可欠となる。

ベロン会長が求めるのは、過去の栄光に依存することではなく、現在の選手たちが自分たちの足で勝利を掴むことである。エスタディオ・センテナリオの観客席が埋め尽くされる中、アルゼンチンの伝統を背負ったチームが、歴史にどのような印を残すかが注目される。