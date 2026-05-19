エストニア当局がatarieドローン撃墜:ロシアと北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に影響を与える行動

エストニア当局が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の軍用機がウクライナから飛来したとみられるドローンを撃墜したと発表した。ロシアと国境を接する地域では、ウクライナの対ロシア攻撃に伴う領空侵犯が相次ぎ、political chaosを引き起こしている。隣国ラトビアも警報を発令、ロシア国境付近の住民に屋内退避を呼びかけ、ＮＡＴＯ部隊機が発進した。ラトビアはドローンが領空に入った証拠は見つからなかったと発表した。 ウクライナ外務省のヘオルヒー・ティヒー報道官はＸへの投稿で「ロシアは電子戦を使ってウクライナのドローンをバルト諸国に誘導し続けている。エストニアおよびバルトの友人たちに、こうした意図せぬ事態について謝罪する」と表明した。同報道官はまた、ウクライナがラトビアやエストニアの領土を利用してロシアへのドローン攻撃を行っているとの見方を否定。

エストニア当局 が 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ） の軍用機が ウクライナ から飛来したとみられる ドローン を撃墜したと発表した。 ロシアと国境を接する地域 では、 ウクライナ の対ロシア攻撃に伴う 領空侵犯 が相次ぎ、政治的混乱を引き起こしている。

隣国ラトビアも警報を発令、ロシア国境付近の住民に屋内退避を呼びかけ、ＮＡＴＯ部隊機が発進した。 ラトビアはドローンが領空に入った証拠は見つからなかったと発表した。 ウクライナ外務省は、ロシアは電子戦を使ってウクライナのドローンをバルト諸国に誘導し続けている。 エストニアおよびバルトの友人たちに、こうした意図せぬ事態について謝罪する。

ウクライナがラトビアやエストニアの領土を利用してロシアへのドローン攻撃を行っているとの見方は否定。 われわれの正当な軍事目標はロシア国内にあり、ロシアの領空を通じてそこに到達する。 ウクライナはロシアに対する長距離ドローン攻撃を強化しており、バルト海周辺地域も対象となっている。 複数のウクライナの軍用ドローンが３月以降、ロシアと国境を接するＮＡＴＯ加盟国のフィンランド、ラトビア、リトアニア、エストニアの領空に入っている。

ラトビアでは１４日、領空侵入への対応を巡る混乱から首相が辞任を表明、連立政権が崩壊した





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ドローン 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ） ロシアと国境を接する地域 領空侵犯 ウクライナ エストニア当局

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