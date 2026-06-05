エステヴァオ登場でチェルシーの翼が再燃 元選手解説者が語る未来像

元ディフェンダー兼解説者のゲイリー・ケーヒルが、チェルシーに新加入したブラジル出身ウイング・エステヴァオの潜在能力と、クラブが目指すプレシーズンツアー計画について独占インタビューで語った。

エステヴァオ という名の新人ウイングが チェルシー に加入したことが、スタンフォード・ブリッジのサポーターたちの期待を一層高めている。 元チームディフェンダーで現在は解説者として活躍するゲイリー・ケーヒルは、GOALへの独占インタビューで エステヴァオ がエデン・アザールやアリエン・ロッベンと同等、あるいはそれ以上の「ウイングの魔術師」になる根拠を熱く語った。

まず、エステヴァオは18歳でFIFAクラブワールドカップに出場し、当時のチェルシーと直接対決した経験を持つ。 その後、2025年夏に西ロンドンへ移籍し、段階的に出場機会を増やす方針が示されたが、ファンの反応はすでに熱狂的だった。 スタジアムで彼のプレーを見ると、瞬時にスペースを作り出し、相手ディフェンスを崩す動きが洗練されている。 ケーヒルは「重要な場面でチャンスを創出できる選手は稀で、エステヴァオはそれを実証している」と指摘し、チェルシーのサイドプレーの歴史に新たな章を書き加える可能性を示唆した。

ケーヒルは続けて、エステヴァオが過去の名選手と同等のレベルに到達できるかについて「100％そのレベルだ」と自信を示した。 彼は「チェルシーのユニフォームを背負い、歴史に名前を刻むには結果を残し続けることが必要だ。 エステヴァオは既にその基礎を持っているが、最終的には本人の向上心と独自のスタイル確立が鍵になる」と述べた。 また、選手の自己中心的な意欲についても言及し、クリスティアーノ・ロナウドを例に出して「試合に影響を与えることが世界クラスへの道である」と説明した。

米国遠征に関しては、エステヴァオ自身は参加しないものの、北米市場での注目は高まっており、チェルシーは2026年のプレシーズンツアーでオーストラリアやアジアに続き、米国でもファンとの交流イベントを企画している。 ケーヒルは過去のプレシーズンツアーを振り返り、米国でのサッカー人気が急速に拡大し、リオネル・メッシがMLSでプレーするようになった今、チェルシーのブランド価値も同様に上昇していると指摘した。 2026-27シーズンのチェルシーFCプレシーズンツアーは、シドニー・ワンダラーズ、トッテナム・ホットスパー、ユヴェントス、ACミラン、ジョホール・ダルル・タズといった欧州・アジアの強豪と対戦し、最終的には米国シカゴで開催されるファンイベント「The Famous CFC presented by Coors Light」で締めくくられる予定だ。

イベントでは質疑応答やクイズ、ゲームが用意され、プレミアリーグトロフィーとのフォトセッションも実施されるという。 ケーヒルは「チェルシーのサポーターは情熱的で、試合だけでなく統計や戦術にも詳しい。 彼らとの交流はクラブにとって大きな財産だ」と語り、エステヴァオがこの熱狂的なサポーターの期待に応えることで、クラブの未来がさらに明るくなることを期待している





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