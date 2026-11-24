締付機器メーカーのエスティックは、2026年11月25日から名古屋国際展示場で開催されるロボデックスに出展する。波形データによる品質管理や、属人化解消のための新デモ機を紹介する。

締付機器メーカーの エスティック は、2026年11月25日（水）から27日（金）にかけて愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）ホールC～Fで開催される「Factory Innovation Week 2026 第9回 名古屋 ロボデックス 製造・搬送の自動化展」に出展する。同社は1993年に設立された電動ナットランナーやサーボプレスなどを開発・製造する組立の総合ソリューションメーカーであり、自動車業界を中心に高精度な締付ソリューションを提供してきた。近年ではロボットとナットランナーをユニット化したねじ締めロボットにも注力しており、その技術的進化を展示会で一般公開する。

波形データの可視化による品質管理の革新

エスティックが今回展示するWebデータロガーは、締付トルクや角度といった数値データだけでなく、締付プロセス全体を波形データとして記録・保存できる点が最大の特徴である。従来の数値管理では捉えきれなかったプロセスの微妙な変化まで把握できるため、設定変更や材質の変化があった際の締付品質を容易に確認することが可能となる。この波形データを視覚的に確認できることで、工程改善に向けた具体的な施策立案が従来よりも迅速かつ正確に行えるようになるとしている。展示会場では、このデータロガーの実際の動作演示と共に、製造現場での活用事例を詳しく紹介する予定だ。

Also read 中日OB立浪、桑田投手から左前打放つLEGENDS MATCH 2026で逆転負け

属人化解消の増し締め検査デモ機初公開

特に注目されるのは、ハンドナットランナーを使った増し締め検査の体験デモ機が初めて出展される点である。増し締め検査は一般的に作業者の熟練度によって測定値にばらつきが生じやすく、品質の不安定さを招きやすい工程として指摘されてきた。これに対し、トルクセンサを搭載した専用のハンドナットランナーを活用することで、個人の技量に依存しない客観的な測定が可能になる。この仕組みによって、製造現場における作業の属人化を解消し、誰もが一定水準以上の精度で検査を実施できるようになるとエスティックは説明している。来場者は実際にこのデモ機を操作し、手作業と機械支援の品質差を体感できる。

Advertisement

ねじ締めロボットとポカミス防止装置の連携

エスティックは締付工程の自動化を支援するねじ締めロボットも展示しており、ロボットとナットランナーを一体化させた独自のユニット化技術を示す。これにより、従来の組み立てラインにおける搬送と締付の待ち時間を削減し、生産性の向上に寄与する。また、作業者のポカミスを防ぐための締付位置検出アーム「トレーサアーム」も同時に公開される。この装置は、適切な位置で正しい締付作業が行われたかをリアルタイムで監視・検知し、誤操作による不良品の発生を未然に防ぐ役割を果たす。これら一連の装置は、人間と機械が協働するコボット的なアプローチを取り入れ、柔軟な生産体制に対応できることを強調している。

負担軽減機能と業界への影響と今後の展開

さらに、長時間の作業による作業者の負担を軽減するパルス締付機能も紹介される。連続して高トルクをかけるのではなく、パルス状の力を加えることで、筋肉への負荷を分散させるこの技術は、作業員の健康管理と作業効率の両立を図る上で有効である。エスティックはこれらのソリューションを通じて、製造業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、工場のスマート化を支援する方針だ。今回のロボデックスへの出展は、同社の技術がどのように実際の生産ラインで価値を生み出すかを可視化する重要な機会となる。来場する企業やエンジニアは、最新の締付自動化技術に触れることで、自社工場の改善ヒントを得られる可能性がある。