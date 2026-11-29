エジプトの古代都市ブトで、衛星レーダーと電気抵抗トモグラフィーを用いた非破壊調査により、紀元前7世紀から6世紀の日干し煉瓦建造物と先進的な基礎構造が検出された。ナイルデルタの建築技術の新知見。

エジプト考古学 者チームは、衛星レーダー画像と 地中探査 技術を活用し、 ナイルデルタ 地帯に埋もれた古代都市ブトの建造物痕跡を特定した。この発見は、平坦で軟らかい堆積物に覆われた地域における、かつての建築の痕跡を検出する上で画期的な成果である。

非破壊調査技術による建造物の可視化

研究者らは、サッカー場よりも広大な範囲に建築痕跡が広がっていることを衛星データから把握し、地表下の詳細な調査へと進めた。調査チームは地中探査装置を用いて微弱な電流を土壌に流し、物質の電気的透過性を測定する手法、電気抵抗トモグラフィー（ERT）を導入した。この技術により、考古学者たちは特定の古代建造物の位置を突き止めるだけでなく、その基礎構造に関する未曾有の知見を得た。この手法は、大規模な発掘作業を行わずに、異なる時代の考古学的証拠を区別する有効な手段として機能した。

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紀元前7世紀建造物の発見と構造的特徴

今年、「Acta Geophysica」という学術誌に発表された研究によると、調査対象となったのは古代都市ブトである。ブトは紀元前4000世紀に起源を持つ下エジプトの重要な政治および宗教の中心地であり、コブラの女神ワジェトを崇拝する聖地でもあった。地表から約3から6メートルの深さに位置する建造物は、縦25メートル、横20メートルの日干し煉瓦造りであり、紀元前7世紀から6世紀のエジプト第26王朝（サイス朝）時代に遡ると推定されている。

宗教的機能とプトレマイオス朝時代の遺構

この建造物の具体的な用途は依然として謎に包まれているが、研究者らは墓、聖域、あるいは聖職者の住居など、宗教的な機能を持っていた可能性を指摘している。現地調査で発見された護符や祭壇などの遺物は、宗教儀式との関連性を示唆している。さらにチームは、プトレマイオス朝時代（紀元前305年から紀元前30年）またはローマ時代（紀元前30年から紀元後395年）に遡ると考えられる集落の痕跡も併せて発見した。これにより、都市の歴史的多層性が浮き彫りになった。

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洪水対策としての先進的な基礎施工技術

特に印象深いのは、建造物の下層で発見された約6から7メートルの地点にある砂の層である。この砂は、古代エジプト人が水平で安定した基礎を作るために意図的に敷き詰めたものと推測される。ナイルデルタの粘土質の土壌は湿ると膨張し乾燥すると収縮するため、建造物の損傷を防ぐことが常に課題だった。古代の建築家は砂を敷くことで基礎を頑丈にし、建物の重量を地盤全体に均等に分散させる技術を開発していた可能性がある。

低コスト調査手法が遺跡保存に貢献

ブト遺跡はこれまでわずかな部分しか発掘されておらず、この状況は多くのナイルデルタ遺跡に共通する課題である。ナイルデルタの別の遺跡、テル・ティマイの発掘責任者であるロバート・リットマン氏は、衛星画像とERTを組み合わせることで、数か月から数年を要する掘り進めを省略し、迅速かつ低コストで地表下の状況を把握できると述べている。この技術は、破壊を最小限に抑えつつ、古代建築技術の適応プロセスを理解する上で不可欠なツールとなるだろう。