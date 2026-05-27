エコマーク認定基準の策定 モバイルバッテリーの環境配慮

モバイルバッテリーの筐体にはエコマーク認定基準の選択項目である再生プラスチックを採用しています。また、安全面では過充電・過放電・過電流防止、短絡保護、温度検知の5つの保護機能を搭載した安心の回路設計を施しています。

モバイルバッテリー の筐体には、 エコマーク認定基準 では選択項目である 再生プラスチック を採用しています。 また、安全面では、過充電・過放電・過電流防止、短絡保護、温度検知の「5つの保護機能」を搭載した安心の回路設計を施しています。

製品本体の二次元コードから近隣の回収拠点を具体的に案内するため、発煙・発火につながる不適切な廃棄を避けることができます。 パッケージも廃棄時の環境負荷を徹底して低減するなど、製品のライフサイクル全体で環境に配慮しています。 モバイルバッテリーは、不適切な取り扱いや廃棄による発煙・発火リスクが課題となっています。 国内では、2026年4月に資源有効利用促進法の「指定再資源化製品」に指定され、回収・再資源化が義務化されました。

国際的には、バッテリー製品全体を対象としたバッテリー規則が2023年に発効し、カーボンフットプリントの開示、リサイクル材料の使用、使用者によるバッテリー交換の容易性など、ライフサイクルにわたる持続可能性の確保が求められています。 本認定基準は、こうした国内外の動向を背景に策定されました。 長寿命化や易解体設計、希少金属の取り扱いといった環境配慮設計に加え、適切な回収・再資源化体制の構築、および消費者への情報提供などを独自の要件として基準項目に盛り込んでいます





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