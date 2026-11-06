エクセター大学研究:脳刺激で女性の客体化による認識バイアスが変化する

英国エクセター大学の研究チームは、脳への微弱電流刺激により、下着姿の女性画像に対する認識の歪みが軽減されることを明らかにしました。この発見は、社会的な性差別や客体化が固定的な生物学的特性ではなく、可逆的な学習プロセスによるものであることを示唆しています。

英国の エクセター大学 心理学部を拠点とする研究チームは、人間が他者の身体、特に下着姿の女性をどのように知覚しているかについて、新たな神経科学的証拠を提示しました。彼らが実施した実験では、脳の 経頭蓋直流刺激 によって、性的な文脈における視覚的認識のバイアスが変化することが確認されました。これは、長年議論となってきた「 女性の客体化 」が、生来備わった固定された脳の仕組みなのか、あるいは環境や経験によって形成される習慣的なものなのかを解明する重要な突破口となりました。

逆さまテストと認知プロセスの基礎

この研究の背景には、1990年代から知られている「逆さまテスト」と呼ばれる心理学的現象があります。人間は顔や体の画像を正しい向きで提示された場合、約80％の正答率で認識できますが、上下逆さまにした場合、正答率は約55％まで低下します。これは、私たちが個々の特徴だけでなく、それらの配置関係という全体的な文脈を利用して認識を行っているためです。この性質を利用した実験では、被験者に特定の人物の写真を短時間提示した後、正しい向きと逆さまの画像から正解を選び出させました。結果、男性の下着姿画像では向きによる認識差が明確でしたが、女性の場合はその差がほとんど存在しませんでした。これは、性的なモノ化によって、人物固有の識別特徴よりも身体的な性徴部分への注目が優先され、認知のズレが発生しにくくなっているためと考えられています。

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脳刺激による認識バイアスの変化

研究チームは、この現象が普遍的な生物学的特性ではなく、変えられるものかどうかを調べるために、76人の大学生を対象に経頭蓋直流刺激を用いた実験を実施しました。参加者は、正しい向きおよび上下反転させた下着姿の男女モデルの画像を記憶させ、後で以前見た画像を識別する課題を行いました。実験デザインは二重盲検法により行われ、半数の参加者には10分間、弱い電流を流す経頭蓋直流刺激が与えられました。残る半数には、電流のピリピリ感だけを模倣するため、30秒後に電流を止めるプラセボ刺激が与えられ、被験者も研究者もどの群に属するかを知らない状態が保たれました。

プラセボ群（刺激を受けていない、または偽刺激の群）では、典型的なパターンが観察されました。男性参加者において、正しい向きの画像が逆さまの画像よりもよく記憶され、特に女性画像ではこの傾向が顕著でした。これは、正しい向きの女性画像が、男性画像に比べて記憶に残りにくいことから生じた差異です。しかし、経頭蓋直流刺激を受けた群では、この性別による認識の偏りが変化しました。研究チームは、脳への微弱な電気刺激によって、性的に描かれた女性を認識する際の知覚上の偏りが一時的に軽減され、人物をより個別に識別できるようになったと解釈しています。

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学術的意義と限界点の分析

チーロ・チヴィレ准教授は、この結果について「最も有力な説明は、人が視覚情報をどのように学習するかという理論に基づいています。経験を積むと脳は顔の共通特徴を抑え、個別の特徴を識別しますが、性的なイメージでは身体の一部が注目されすぎて、個人識別の細部が覆い隠されてしまいます」と説明しています。電気刺激がこのプロセスを阻害し、特定の身体部位への過剰な注目を弱めた可能性があります。これにより、人は女性を一つの「タイプ」としてではなく、個別的な存在として捉える能力を一時的に回復させたと考えられます。

ただし、今回の研究には明確な限界点も存在します。まず、実験対象が大学生という限られた集団であり、1回のセッションでの即時的な効果しか測定されていないため、その効果が長期間持続するかどうかは不明です。また、使用された画像がすべて性的な表現を含むものであったため、脳刺激による認識の変化が、性的なコンテンツそのものへの反応なのか、あるいは画像に含まれる別の視覚的特徴によるものなのかを完全に切り分けることはできませんでした。これらの点は、今後のより大規模な研究で解決する必要があります。

社会への波及効果と今後の展望

この発見は、性差別や物体化の問題に対して新たな視点を提供します。チーロ・チヴィレ准教授は、「脳刺激が性差別を根絶する特効薬になるわけではありません。しかし、微弱な電流を10分間浴びることで人々の身体の見方が変わるなら、客体化は固定的な生物学的特性ではなく、習慣的に備わったものと考えられます」と述べています。習慣は生来備わったものとは異なり、変えることができる性質を持つため、この知見は教育やメディアリテラシーの向上、あるいはセラピー的手法の開発において重要な示唆を与えます。今後は、脳刺激の応用範囲を広げ、長期的な認知変容への影響を探る研究が期待されます。