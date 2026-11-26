プレスリリース エクスプローラ ジャーニー グローバルブランドアンバサダーのヤニック・シナー氏を起用した新キャンペーン『休暇中』を開始

MSCグループのラグジュアリーライフスタイルブランド「エクスプローラ ジャーニー（Explora Journeys）」は、2026年11月12日より、グローバルブランドアンバサダーを務めるテニスプレーヤーのヤニック・シナー（Jannik Sinner）氏を起用した新キャンペーン『休暇中』を開始しました。

ジュリアン・フォーシェ（Julien Faucher）氏が監督を務め、世界的な広告・マーケティンググループ、マッキャン・ワールドグループ傘下のクリエイティブ制作会社、クラフト・パリ（Craft Paris）が制作を担当した70秒のキャンペーン映像は、2026年7月、EXPLORA III（エクスプローラIII）の特別なプレリュード ジャーニーの期間中に撮影されました。 テレビをはじめ、デジタルメディアやSNS向けに短尺版も展開します。

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本キャンペーンでは、シナー氏が多忙なテニスのスケジュールを離れ、海上で過ごすひとときを通じて、ブランドが提唱する「Ocean State of Mind（海とのつながり）」を体現します。 エクスプローラ ジャーニーは2026年11月11日、ミラノの歴史あるソシエタ・デル・ジャルディーノ（Societa del Giardino）にて、シナー氏とそのチームメンバーが出席する特別な夕べを開催し、新キャンペーン『休暇中』を初公開しました。