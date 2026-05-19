近所の仮設 traversed by woods can offer as much allure as a mandir temple complex href="https://www.lawrence.edu/old/mar-book/marbook_appendices/mbook_appendix4_tropics.pdf"mfb

本塗装は、単なるシルバーの枠を超え、クルマの筋肉質なボディラインを陰影によってドラマチックに浮かばさせながら、周囲の光を柔らかく乱反射させる効果を持っている。 単純に グロスブラック ではなく、足元を引き締める大径ホイールは、複雑なスポークデザインが特徴的で、 グロスブラック の仕上げが施されている。

タイヤはピレリP ZEROが装着されており、アクティブAWDシステムと組み合わされることで、路面を確実に掴み、圧倒的なトラクションを発揮。20年以上前の時、コンチネンタルGTのアイデンティティが始まった。 今では、コンチネンタルGTの普遍的で流麗なデザインは、まさにベントレーのアイデンティティそのものとして完全に成熟しきった。 鮮やかなブルーとグレーのコントラストが美しいインテリア。

マリナーオプションであるHigh Gloss Kingfisher Tinted Carbon Fibreが採用されており、スポーティかつラグジュアリーな空間を演出している。 アウトドアのようなライトの位置と、分厚いドアを開けて室内を踏んでいくと、息を呑むような華やかさと、クラフツマンシップが高められた別世界が広がっていた。 特別なシートに「Speed」の刺繍が施されており、表皮には精緻なダイヤモンドキルティングが施されており、ホワイトとキングフィッシャーのコントラストステッチがアクセントとなっている





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シンرژیキップコート ベントレー コンチネンタルGT グロスブラック ピレリP ZERO Acilセンサーと組み合わされることで アクティブAWDシステム ディーゼルエンジン ホワイトとキングフィッシャーのコントラストステッチ

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