エクスルコン2026：『パス・オブ・エグザイル2』の新たなクラスとリーグ発表

グライドウォークが『パス・オブ・エグザイル2』のディレクター、ジョナサン・ロジャース氏は新クラス「シャドウ」の発表を行い、12月12日の正式リリースで無料化されると明かした。

人気アクションRPGシリーズの制作会社である グライドウォーク は、本日『Path of Exile 2』に関する重要なアップデート情報を発表した。同社はこの期間中に大規模なコミュニティイベント「ExileCon 2026」を開催しており、その一環としてゲームの方向性に関する詳細が披露されている。このイベントは、来年1月に予定されている正式リリースに向けた期待を高めるものとなっている。

ディレクターによる新要素の発表

イベントのステージ上では、『Path of Exile 2』のディレクターであるジョナサン・ロジャース氏が、正式リリース後に実装される新要素について説明を行った。このゲームは、ハクスラARPG『Path of Exile』の続編として開発されており、PC（SteamやEpic Gamesストア）、PS5、XBOX Series X|Sに対応している。ソロプレイおよび最大6人での協力プレイが可能で、プレイヤーは暗黒の大陸レイクラストを舞台にビルドを構築する。

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現在、本作は有料の早期アクセス版として配信されているが、12月12日に正式リリースを迎えると同時に無料化されることが決まっている。この日付は太平洋標準時（PST）に基づいて設定されており、多くのプレイヤーがこのタイミングを待っている状況だ。ジョナサン・ロジャース氏は、この新しい展開がゲームの未来をどのように変えるかについて語った。

新クラスシャドウと実機デモ

既報では、新たなクラスとして「デュエリスト」および武器「剣」の登場が発表されていたが、さらに重要な新クラス「シャドウ」が発表された。これに伴い、アセンダンシークラスである「アサシン」と「インフィルトレーター」も実装されることが明らかにされた。また、武器「短剣」の追加も確認されており、プレイヤーはこれらの新しいオプションを使って戦術を拡張できる。

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実演では、マーク・ロバーツ氏と共にディレクターを務めるマーク・ロバーツ氏が「シャドウ」の実機プレイを披露した。短剣を用いた高い機動性の攻撃や、火や毒などの効果を持つトラップを投擲する攻撃が確認できた。さらに、『Path of Exile』シリーズでお馴染みの「ブレードヴォーテックス」や「ヴァイパーストライク」などのスキルも本作に新たに実装される見込みだ。

実装前の今から、これらのスキルを組み合わせた多様なビルドの可能性が想像される。プレイヤーは自身の影を生み出して一緒に攻撃させたり、爆発させたりするアクションを楽しむことができる。このクラスは、戦略的深度とアクションの爽快感を兼ね備えたものとなっており、コミュニティからの注目度が非常に高い状態にある。

新リーグと戦術的展開

正式リリースと同時に、新リーグ「Conquerors of Wraeclast」の開幕も予定されている。このリーグはエンドゲームを舞台にした大規模な対人戦闘をモチーフとしており、古の「ブラッドロード」の覚醒を阻止するという目的がある。プレイヤーは各地で仲間を救出し、自部隊に編成して敵の拠点を攻めるという、戦争さながらの戦いが繰り広げられる。

新リーグでは、自分の要塞を作ったり、敵地の宝物庫から戦利品を獲得したりする要素が含まれている。この仕組みにより、戦略的な計画と実行力が求められるようになり、従来のゲームとは異なる新鮮な体験が提供される。プレイヤーは戦略的な計画と実行力を試されることになる。

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これらの新要素は、グライドウォークが長年培ってきたゲームデザイン哲学を反映したものである。プレイヤー一人ひとりが自分だけの物語を紡ぎ、強敵との戦いに挑んでいく過程で、深い没入感を得ることができる。12月12日のリリースに向けて、ファンたちの期待は最高潮に達している。