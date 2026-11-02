ウ・ヨンウ日本版第3話：自閉症弁護士が挑む難解な兄弟暴行事件

Netflix版『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』第3話で、自閉スペクトラム症の弁護士南が担当する難題の兄弟間暴行事件の詳細と、視聴者の反応、捜査の行方について解説する。

Netflix シリーズ『 ウ・ヨンウ弁護士 は天才肌』の日本版リメイクドラマにおいて、自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南（演： 芦田愛菜 ）が、周囲の厳しい視線を浴びながらも独特の視点で法廷難題に挑むハートフルな姿が描かれている。この作品は、社会という大海原へと乗り出した南が、同僚や友人、家族とのつながりを通じて弁護士として、そして一人の人間として成長していく過程を温かく見守る物語である。

自閉症弁護士と難解な兄弟暴行事件

物語の第3話では、衝撃的で複雑なストーリー展開が視聴者を驚かせた。南は、自閉スペクトラム症の青年・惣介（演：大政凜）の弁護を担当することになるが、その聞き取り作業は極めて困難を極めた。惣介の犯行に関する動機や詳細な経緯が一向に明確にならず、南自身も自閉スペクトラム症の弁護士であることから、周囲からは冷ややかな視線と厳しい批判が向けられる状況に置かれた。

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事件の核心部分では、惣介の両親が現場へ駆けつけた際、次男の惣介が大好きなウルトラマンゼロの服やグッズを身につけ、手には人形を持っている様子が見られた。惣介はじっと座っていることさえ難しい状態だったが、両親によると、惣介は攻撃的な一面を見せたことはなく、兄弟間は以前から仲が良かったという。両親は惣介が兄を暴行する理由に全く心当たりがないと語り、その真意を探る手がかりが見つからないまま、捜査は難航している。

検察の主張と当事者家族の戸惑い

検察側は、惣介の兄が死因となった胸部損傷を負ったのは、惣介によるものだとみている。両親が事務所に惣介を連れて訪れた際、南が自閉症であることを知らされ、驚きの表情を浮かべたシーンも印象的だった。しかし、惣介自身が直接の聞き取りに応じてくれない上、兄への暴行に至った具体的な経緯や動機が全く掴めないという、捜査上重大な壁が存在している。この状況は、単なる事実の積み上げでは解決しがたい、人間関係の機微を鋭く突くものとなっている。

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この複雑な事件展開に対し、視聴者からはSNS上で多数の感想が寄せられている。一部の視聴者からは「これ差別だよ」「検察官酷すぎる」といった批判的な意見が見られる一方、ドラマの中で描かれる切実さから「ドラマなのに悔しすぎて涙が止まらない」といった感動の声も多数届いている。南が直面している社会的な偏見と、事件解決への葛藤が、視聴者の感情を大きく揺さぶっている現状が浮き彫りになっている。

誠のアドバイスと新たな作戦実行へ

難題に直面した南は、まず惣介が何を感じていたのかを聞き出そうと試みるが、南が「お兄さんになにかされましたか？」と尋ねた次の瞬間、惣介は予期せぬ興奮状態に陥る。この急展開に南は少し混乱を見せるものの、ここで同僚の誠（演：角田晃広）から自閉症の人との関わり方について具体的なアドバイスをもらうことになる。この支援を糧に、南は後日再び惣介と対面し、彼が心を開くための新たなアプローチを試みることになる。

南はこの作戦実行に際して、同僚の宮地や小春（演：久保史緒里）にも協力を依頼し、チームで対策を練る姿が描かれている。自閉スペクトラム症の当事者である南ならではの視点と、周囲のサポートを受けながら、南田南弁護士は社会的な壁や法廷での難題を一つ一つ乗り越えていく。第3話で示された兄弟間の謎と、南の奮闘は、その後のドラマ展開においてどのような結末を迎えるのか、視聴者の関心をさらに高めている。