『ウ・ヨンウ弁護士』第6話ではMMK法律事務所の敏腕弁護士・山岡泰子が本格始動し南と対決。南の父と事務所代表の過去が明かされSNSでも話題を集めた。恩師からの訴訟では山岡が相手側弁護士を務める展開に。

同作は、 Netflix シリーズ『 ウ・ヨンウ弁護士 は天才肌』の日本版リメイク。 自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南（芦田）が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。

同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。 第6話では、新キャラクターでMMK法律事務所の敏腕弁護士・山岡泰子（田中麗奈）が本格始動。 南と法廷で対決し、火花を散らした。 さらに、物語は一気に展開。

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南の父・誠（角田晃広）と、南が勤める広川・ハワード法律事務所の代表・広川凪沙（平岩紙）は、大学時代の先輩・後輩の関係だったと判明。 それを知った南は「（自分は）不正採用なんですか？ 」と父に怒った。 視聴者からはSNSを通じて「南田南新たな展開だったな！

」「すげーとこで終わった」「南田南めっちゃおもろなってきたやん」「続き気になる！ 」など、多数の声が飛び交った。 ある日、司法修習時代の恩師から、村を通る線路建設に反対する村民たちの訴訟を引き継いでほしいと頼まれた宮地（山口馬木也）。 裁判を起こしたのは種木村という昔ながらの原風景が残る村で、提示された補償金も到底納得できる金額ではなく、村人たちは路線のルート変更を望んでいた。

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だがルートは、国が専門家と検討して決めたもので、今さら覆すのはかなり難しい。 それでも、恩師の頼みとあって引き受けざるを得ない宮地だったが、一転、相手側の弁護士の名前を見て顔色を変える。 法廷で相まみえることになるのは、MMK法律事務所の山岡泰子（田中麗奈）。 法曹界にその名をとどろかせる敏腕弁護士で、近いうちに父親の跡を継いで政界に進出するという噂（うわさ）も流れていた。

さらに、凪沙（平岩紙）とは大学の同級生で、山岡の名前を聞くとライバル心から途端に鼻息が荒くなる。 しかし、今回の訴訟に南（芦田愛菜）も加わることを知ると、なぜか一瞬、顔を曇らせる。