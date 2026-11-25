Netflix日版『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の第6話では、MMK法律事務所の敏腕弁護士・山岡泰子が本格始動し、新人弁護士・南田南と法廷で対決する。一方、誠が凪沙に対し、南の採用が山岡を潰すための政治的な策略だったと告発し、ドラマの謎が深まる。また、恩師の頼みで引き受けた村の訴訟で、山岡が相手側弁護士であることを知った宮地の表情が変わる展開となる。

同作は、 Netflix シリーズ『 ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 』の日本版リメイク。 自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南（芦田）が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル 法廷ドラマ 。

同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。 第6話では、新キャラクターでMMK法律事務所の敏腕弁護士・山岡泰子（田中麗奈）が本格始動。 南と法廷で対決し、火花を散らした。 そして、物語が大きく動いた。

Also read 実写版チョッパーが話題 「これ以上うまく描けない！」「とてもかわいい」と絶賛の声も

誠は、凪沙に「（南を）採用したのはどうしてだ？ 」と迫り、「一度書類で落として弁護士を半年後に採用するなんて普通はないもんな。 知ってたんだろう？ 南の母親が誰か」「君が南を採用したのは、南を利用できると思ったからじゃないのか？

」「（政界進出のウワサがある）山岡泰子を潰すために隠し子というスキャンダルを利用しようと考えた。 違うか？ 」と衝撃的なセリフを連発。 対して、凪沙は「たくましい想像力ね」と交わした。

Advertisement

ドラマ当初のキャラクター紹介では、南の父・誠は「かつては弁護士を志していたものの、その夢を諦め、亡き妻に代わり、一人で娘を育ててきた」とされており、謎が深まる展開となっている。 ある日、司法修習時代の恩師から、村を通る線路建設に反対する村民たちの訴訟を引き継いでほしいと頼まれた宮地（山口馬木也）。 裁判を起こしたのは種木村という昔ながらの原風景が残る村で、提示された補償金も到底納得できる金額ではなく、村人たちは路線のルート変更を望んでいた。 だがルートは、国が専門家と検討して決めたもので、今さら覆すのはかなり難しい。

それでも、恩師の頼みとあって引き受けざるを得ない宮地だったが、一転、相手側の弁護士の名前を見て顔色を変える。 法廷で相まみえることになるのは、MMK法律事務所の山岡泰子（田中麗奈）。 法曹界にその名をとどろかせる敏腕弁護士で、近いうちに父親の跡を継いで政界に進出するという噂（うわさ）も流れていた。 さらに、凪沙（平岩紙）とは大学の同級生で、山岡の名前を聞くとライバル心から途端に鼻息が荒くなる。 しかし、今回の訴訟に南（芦田愛菜）も加わることを知ると、なぜか一瞬、顔を曇らせる。