ウルヴァーハンプトン、ラウル・ヒメネスをフリー移籍で復帰獲得 降格からの再建へ

35歳のメキシコ代表ストライカー、ラウル・ヒメネスがウルヴァーハンプトン・ワンダラーズにフリー移籍で復帰。2年契約（1年延長オプション付き）を締結し、キーラン・トリッピアーらと共に降格したチームをプレミアリーグへ導く。ベンフィカ、ウルブズ、フルハムでの実績と代表での豊富な経験を活かし、チャンピオンシップでの即戦力として期待がかかる。

ウルヴァーハンプトン ・ワンダラーズは、メキシコ代表 ラウル・ヒメネス を フリー移籍 で電撃復帰させた。 契約満了でフラムを退団した35歳のストライカーは、モリーヌックスで2年契約を締結。

ベテランのキーラン・トリッピアーともチームメイトとなった。 ワールドカップを控え、ヒメネスには降格したウルヴァーズをトップリーグへ導く重責が課せられている。 によると、ウルヴァーハンプトンはヒメネスと2年契約でフリー移籍にて再獲得することで合意した。35歳の同選手はメディカルチェックを完了しており、契約には1年延長オプションが付く。 クラブはチャンピオンシップに向けたチーム再建を急ぎ、今夏2人目のフリー移籍選手としてこのメキシコ人選手を迎え入れた。

ニューカッスルを退団し2年契約で加入した元イングランド代表トリッピアーに続く形となる。 ヒメネスは6月末で契約満了となり、月曜日にフルハムから正式に退団が発表された。 ロンドンでは通算115試合31得点をマークした。 モリーヌックスへの感慨深い復帰で、彼は自らの輝かしい功績をさらに重ねる。2018～2023年のウルブズでは166試合57得点を挙げ、クラブから2度の「年間最優秀選手」に選ばれた。

当初はベンフィカから300万ユーロのレンタルで加入し、後に3800万ユーロ（3300万ポンド／4400万ドル）で完全移籍した。 ポルトガルでは2度のリーグ優勝を経験し、120試合で31得点を挙げた。2023年、フルハムは640万ユーロを支払い獲得。 最終シーズンにはプレミアリーグと国内カップ通算43試合で10ゴール3アシストを記録し、攻撃センスの健在を示した。 クラブでの輝かしい成績に加え、ヒメネスは10年にわたるトップキャリアで培った勝利への執念をチームにもたらす。

アトレティコ・マドリードでは28試合出場ながらスペイン・スーパーカップを獲得。 代表でも2度のゴールドカップ制覇とCONCACAFネーションズリーグ優勝を経験している。 ゴールドカップ2度、さらにCONCACAFネーションズリーグでも優勝を経験。 現在もワールドカップ共催国メキシコ代表に招集されており、大会では彼のリーダーシップと経験がチームを支えるだろう





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ウルヴァーハンプトン ラウル・ヒメネス フリー移籍 復帰 プレミアリーグ チャンピオンシップ

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