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ウルトラマンテオ

エンターテインメント News

ウルトラマンテオ
ウルトラマンテオ新しいウルトラマンシリーズ光石イブキ
📆5/26/2026 11:13 AM
📰animatetimes
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新しいウルトラマンシリーズが誕生！光石イブキは、ウルトラマンになるまでの物語を語る。

宇宙のどこかにある惑星「H12(エイチワンツー)」。 地球によく似たその惑星はある時、異星からやってきた宇宙怪獣たちの襲撃を受ける。 やがて惑星が崩壊、滅亡する中、地球へ逃げのびたひとりの宇宙人がいた。

「テオ」―、やがて「ウルトラマン」へと成長する独りぼっちの宇宙人。 彼は明心大学獣医学部獣医学科三年生光石イブキとして、地球の常識に馴染めないながらも、愛する動物たちと心を通わせ穏やかな大学生活を過ごしていた。 しかし、自身の故郷を滅ぼした宇宙怪獣が突如として襲来、地球に危機が訪れる。

「守りたい」という強い想いが過去の記憶に怯える心を奮い立たせた時、まばゆい光がイブキの姿を、⻘き光の巨人へ変身させる！ 作品名ウルトラマンテオ放送形態特撮シリーズウルトラシリーズスケジュール2026年7月4日（土）～テレ東系6局ネットにてキャスト光石イブキ：岩崎碧風間エマ：神谷天音和泉カンナ：中田乃愛火浦リンタロウ：上村侑苫米地ワタル：森本竜馬プッチー：小林ゆう（声）スタッフシリーズ構成・脚本：田辺茂範メイン監督：二宮崇メイン特技監督：辻本貴則製作：円谷プロダクション テレビ東京 電通主題歌「LINKHEARTS」ASTRODONUTS公開開始年＆季節2026夏アニメ(C)円谷...

本日19時から円谷プロ公式 YouTube・ウルトラチャンネルにて⽣配信された「ウルトラマンシリーズ 60 周年＆『ウルトラマンテオ』最新情報特番」にて、美濃部順平、志賀今日子の発表とあわせて、メインキャストが勢ぞろいした番宣ポスターがお披露目されました

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