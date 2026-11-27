スポルティングCPのマキシ・アラウホが1月のマンチェスター・ユナイテッド移籍に前向き。ポチェッティーノ監督はショーの後任を探している。

によると、ユナイテッドは水曜日のリスボン遠征でアラウホを間近に評価し、26歳のプレーに確信を深めた。 今季15試合目の出場で14試合目の先発となったウルグアイ代表は、90分間フル出場し、33分に決まったルイス・スアレスの先制点をアシストした。

現在は双方が互いに好意的な姿勢を示しており、アラウホ側は冬のオールド・トラッフォードへの移籍に非常に前向きだ。 ユナイテッドがアラウホに関心を寄せ始めたのは4月にさかのぼる。 当時、同選手の成長を追う複数のプレミアリーグクラブの一つだった。 夏にはそのポジションを補強しないまま終えたが、先月にはユナイテッドとアーセナルの双方が獲得を再び目指す計画だと報じられた。

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その時点では、ある情報筋が同メディアに対し、年初に最初の問い合わせをして以降、「新しい動きは何もない」と伝えていた。 アラウホは8月、スポルティングCPとの契約を2030年まで延長し、移籍の憶測を沈静化させていた。 高額の給与を確保したほか、契約解除条項は8000万ユーロに設定された。 しかし、ユナイテッド戦での堂々たるプレーを受け、同クラブの獲得への動きが再燃している。