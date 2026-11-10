ウルグアイ代表のアギーレ、メッシ離脱後のアルゼンチンを警戒

ティグレスのロドリゴ・アギーレは、リオネル・メッシの代表引退後のアルゼンチン代表を甘く見てはならないと警告し、ディエゴ・フォルラン率いるウルグアイ代表の重要性を強調した。

ティグレスのFW ロドリゴ・アギーレ は、 リオネル・メッシ の代表引退を受け、宿敵 アルゼンチン代表 を侮らないよう警告を発した。

アギーレは、11月に行われるアルゼンチン代表およびドミニカ共和国代表との親善試合に向けて代表チームに合流しており、この重要な期間における準備の重要性を強調している。

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フォルラン体制下の厳しい試練

金曜日にブエノスアイレスのラ・ボンボネーラで行われる注目の親善試合で、ウルグアイ代表を率いるのは暫定監督のディエゴ・フォルランである。

アギーレはこの試合が、フォルラン体制の下でウルグアイ代表がどれほど前進したかを測る厳しすぎる試練になると考えている。

ウルグアイ代表は、先のアジア遠征において2勝1敗の好成績を収めており、今回の代表活動期間を迎える準備を整えている。

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メッシ不在のアルゼンチンの現実

隣国アルゼンチン代表は、かつての大黒柱メッシを欠く状況に適応しようとしているものの、アギーレの見解は変化していない。

メッシは2026年ワールドカップでスペインに0対1で敗れ、世界王者の座を明け渡したが、チームの基底は変わっていない。

10月6日にエスタディオ・モヌメンタルで行われたベナン戦では、8万5000人の観客の前でメッシが1ゴール2アシストを記録し、チームは3対0で勝利した。

この試合をもって、アルゼンチン代表は長年にわたるメッシとの関係に別れを告げた形となった。

偉大なるキャリアと歴史的背景

メッシは21年間の代表キャリアを通じて、通算208試合に出場し、126ゴールを挙げるという記録的な実績を残した。

その経歴には、2022年ワールドカップ、2022年フィナリッシマ、そして二度のコパ・アメリカ優勝という輝かしいタイトルが含まれている。

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「エル・ブファロ」の愛称を持つメキシコを拠点とするアギーレにとって、これら過去の戦績はアルゼンチンの実力の証である。

アギーレは、メッシという特異な存在が去っても、アルゼンチンという国柄やサッカーの質そのものは依然として高い水準を保っていると指摘している。

リオ・デ・ラ・プラタ・クラシコの意義

第197回リオ・デ・ラ・プラタ・クラシコでウルグアイ代表を待ち受ける試練について、アギーレは慎重な姿勢を示した。

「メッシがいなくても、アルゼンチンはアルゼンチンだ」と述べ、自らが現在地を確かめるには素晴らしい試合であり、大きな挑戦になると語った。

この親善試合は単なる試合ではなく、両国のサッカー界における新旧交代と継続的な競争力を測る場として位置づけられている。

ウルグアイ代表は、フォルラン監督の下、アジア遠征で得た自信をバネに、ブエノスアイレスでの戦いに臨む準備を着実に進めている。